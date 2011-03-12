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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۶

فولاد بدون سه بازیکن خود به قزوین می رود

فولاد بدون سه بازیکن خود به قزوین می رود

اهواز - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: فولاد بدون سه بازیکن خود به دیدار تیم پیکان در ورزشگاه شهید رجایی قزوین می رود.

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: سیامک سرلک در بازی با صنعت نفت آبادان سه اخطاره شد و بازی با پیکان در هفته بیست و ششم لیگ برتر را از دست داد.

وی افزود: سعید رمضانی هافبک باتجربه فولاد نیز همچنان مصدوم است و به این دیدار نمی رسد و میثم خسروی نیز کماکان در تمرینات فولاد خوزستان حضور ندارد.

ابن قاسم تصریح کرد: این سه بازیکن در دیدار فولاد با پیکان که عصر یکشنبه در ورزشگاه شهید رجایی قزوین و به قضاوت محمدحسین اسدی برگزار می شود حضور نخواهند داشت اما آرش افشین و مهرداد جماعتی که به همراه تیم ملی امید در کشور قرقیزستان به سر می بردند، به کاروان فولاد در قزوین ملحق خواهند شد.

فولادیها در بازی رفت، با درخشش آرش افشین و سایر بازیکنان خود، برتری پرگل شش بر صفر را به دست آوردند.
کد مطلب 1272126

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