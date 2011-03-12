خوزستان به قطب قرآنی کشور تبدیل می شود

حجت الاسلام سید لطف الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز بر ضرورت ترویج و گسترش هر چه بیشتر مسجد محوری و فعالیتهای کانون های مساجد استان تاکید کرد و گفت: این استان نیازمند توجه هر چه بیشتر به بخش فرهنگی است.

وی با بیان اینکه در سال 90 تحولات مهمی در استان خواهیم داشت، افزود: خوزستان در سال 90 به قطب قرآنی کشور تبدیل می شود و در این زمینه 100 موسسه ثبتی قرآنی در کنار کانون های فرهنگی هنری مساجد راه اندازی می شود.



حجت الاسلام سپهر با بیان اینکه در جهت بالا بردن انگیزه در بخشهای مختلف ارشاد اسلامی باید به فعالیتهای فرهنگی رنگ و لعاب دینی دهیم، ادامه داد: در این راستا آمار کمی و کیفی موضوعات قرآنی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی را به یک جایگاه رفیع دینی خواهد رساند.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، اضافه کرد: کانونهای مساجد به فضل الهی با دلگرمی بیشتری در راستای انجام فعالیتهای فرهنگی، دینی، هنری و بالا بردن انگیزه جوانان مساجد در سال آینده، برنامه ریزی می کند و امیدواریم بتوانیم از این طریق، دین خود را به اسلام، امام راحل (ره) و شهدا ادا کنیم.



عضو کارگروه اجتماعی خوزستان با رضایتمندی از فعالیتهای دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد خوزستان در طی سال 89، اظهار داشت: مفتخریم که کانونهای مساجد در استان از جایگاه و مقبولیت بیشتری میان متدینین، علما، ائمه جمعه و جماعات، نماینده مجلس و دستگاه های فرهنگی استان برخوردارند.



سپهر تصریح کرد: خدمات خوب و کیفی در امور فرهنگی، هنری، دینی، بسترسازی، ساماندهی و توانمندیها، خلاقیتها و افکار پاک و انرژیهای سرشار از محبت اهل بیت (ع) از کانون های مساجد را شاهد هستیم.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با بیان اینکه در سال گذشته و سال جاری فعالیتهای خوبی در حوزه های دینی، فرهنگی، سیاسی و هنری صورت پذیرفت، اظهار داشت: در این راستا از جمله استانهای ویژه ای هستم که ائمه جماعات کاملا به جایگاه کانونهای مساجد پی بردند.