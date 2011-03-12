به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، کاروان تیم ذوب آهن اصفهان ساعت 1:55 دقیقه بامداد امروز ابوظبی را به مقصد شهر ریاض ترک کرد و ساعت 3 بامداد وارد کشور عربستان شد.

با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته مسئولان کشور عربستان بار دیگر با کارشکنی اقدام ناشایست خود علیه ایرانی‌ها را تکرار کرده و از تمامی اعضای کاروان تیم ذوب آهن انگشت نگاری و چشم نگاری صورت گرفت.

در این شرایط اصغر دلیلی مدیرعامل و ریخته گران مدیر روابط عمومی این باشگاه تلاش مضاعفی را انجام دادند تا با در اختیار گرفتن تمام گیت‌های خروجی، تیم در زمان کمتری فرودگاه را ترک کند که این اقدامات باعث شد کمتر از 45 دقیقه شرایط اعزام بازیکنان به هتل فراهم شود.

در این بین کاروان تیم استقلال تهران هم ساعت 3:30 دقیقه وارد فرودگاه ریاض شد و اعضای این تیم هم از سوی مقامات کشور عربستان انگشت نگاری و چشم نگاری شدند.

دیدار تیم‌های فوتبال النصر عربستان و استقلال ایران در چارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا روز سه شنبه هفته آینده در ورزشگاه ملک فهد برگزار می‌شود و روز چهارشنبه هم تیم‌های الشباب عربستان و ذوب آهن ایران در ورزشگاه پرنس فیصل شهر ریاض برابر هم به میدان می روند.