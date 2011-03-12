به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، اعضای تیم ذوب آهن اصفهان پس از اقامتی 18 ساعته در ابوظبی و سفری 23 ساعته بامداد امروز وارد شهر ریاض شدند که در این بین با کاروان تیم استقلال تهران که ساعت 3 بامداد وارد فرودگاه این شهر عربستان شد، روبرو شدند.

حضور همزمان دو نماینده ایران در فرودگاه ریاض باعث شد دیدارهای جالبی بین اعضای کادرفنی و بازیکنان دو تیم انجام شود که در این بین دیدار و گفتگوی منصور ابراهیم زاده با پرویز مظلومی جالب توجه بود. سیدصالحی هم با دیدن ابراهیم زاده به سمت سرمربی ذوب آهن آمد و با وی روبوسی کرد. علی شجاعی سرپرست ذوب آهن و منصور پورحیدری سرپرست استقلال هم در سالن ترانزیت همدیگر را دیدند.

کاروان تیم استقلال که شب گذشته با پرواز تهران - دبی راهی امارات شده بود، پس از 90 دقیقه معطلی در این شهر با پرواز هواپیمایی امارات راهی شهر ریاض شد تا سفر آنها زمان کمتری نسبت به شاگردان ابراهیم زاده داشته باشد.

البته مسئولان تیم استقلال اعلام کردند همانند تیم ذوب آهن جهت اقامت در شهر ریاض هتل "هالیدی این" برای این تیم در نظر گرفته شده است اما این اشتباهی بود که مسئولان این باشگاه تهرانی در اطلاع رسانی به خبرنگاران انجام دادند.

از سوی دیگر به خاطر خستگی بازیکنان تیم ذوب آهن اصفهان و فشردگی برنامه سفر به عربستان و بازگشت به ایران، تعدادی از بازیکنان این تیم خواستار لغو سفر عصر امروز به مکه شدند که قرار است طی ساعتی دیگر در این خصوص تصمیم گیری شود.

البته این نفرات که بسیار دوست داشتند فرصت لازم برای سفر به مدینه منوره و مکه مکرمه را با تغییر زمان دیدار با شاهین بوشهر بدست می‌آوردند، به دلیل خستگی و اهمیت دیدار با الشباب، پس از لغو سفر به شهر مدینه، از حضور در مکه هم انصراف داده اند.

دیدار تیم‌های فوتبال الشباب عربستان و ذوب آهن ایران در هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه هفته آینده در ورزشگاه ملک فهد برگزار می‌‍شود.