تب و تاب خریدهای نوروزی به اوج رسید/ تبدیل منازل به انبار !

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز بیشتر تا پایان سال 89 باقی نمانده است و مردم باید کم کم این سال را نیز به حافظه تاریخی خود بسپارند، اما گذر از کنار سال 89 شاید به راحتی سال‌های قبل نباشد، چراکه کشور گام در مسیر اجرای تحولات ساختاری در اقتصاد ایران گذاشت و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را آغاز کرد.

اجرای این قانون در شرایطی در کشور آغاز شد که دستگاه‌های تصمیم‌گیر تلاش کردند تا از ماه‌ها قبل از کلیدخوردن آن، بازار را تحت کنترل قرار دهند و با امضای تفاهم‌نامه با تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا، این تضمین را به مردم بدهند که قرار نیست با اجرای قانون، سونامی در قیمت کالاها در بازار بوجود آید. همینطور هم شد. تولیدکنندگان با دولت همراهی کردند و مردم نیز تلاش کردند تا تقاضاهای اضافی وارد بازار نکنند.

اما هم اکنون با عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب و رقابتی از سوی تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های بهاره، تب خرید بالا گرفته و مردم با دست پر از کالاهای اساسی به خانه‌هایشان می‌روند، گویی می‌خواهند انباری‌های کوچکی از کالاهای اساسی در منازل خود بسازند و حداقل برای مدتی در ابتدای سال 90، نیازی به خرید برخی کالاها از بازار نداشته باشند.

البته شاید دلیل اصلی این موضوع را بتوان قیمت مناسب کالاها عنوان کرد که مردم را ترغیب می‌کند تا به جای خرید از مغازه‌ها و سوپرمارکت‌های محله خود، از نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا خرید کنند تا خریدی مقرون به صرفه، با کیفیت و قیمت مناسب داشته باشند. البته دولت و اصناف هم سنگ تمام گذاشته‌اند و شرایطی را فراهم آورده‌اند که کالا به وفور در اختیار مردم قرار گیرد و البته برندهای اصلی و با کیفیت هم باشند.

البته برخی برندهای نوپا نیز در این نمایشگاه‌ها حضور یافتند و کالاهای خود را با قیمت مناسب و حتی با 20 تا 25 درصد تخفیف نسبت به بازار نیز به عرضه کالاهای خود پرداختند، از سوی امکان تست کردن محصولاتشان را برای مردم فراهم می‌کردند تا مردم اطمینان از کیفیت حاصل کنند و بعد، سبدهای خرید خود را از محصولات آنها پر کنند.

البته با اوضاع خرید مردم، به نظر می‌رسد بازار در ایام ابتدایی سال 90 با کاهش تقاضا مواجه باشد و به نوعی مدیریت راحت‌تر را طلب کند؛ اگرچه دولت بارها و بارها اعلام کرده است که قرار نیست در سال 90، سونامی افزایش قیمت داشته باشیم.

در این میان تولیدکنندگان نیز موظف شده‌اند که با افزایش بهره‌وری و استفاده از بسته‌های حمایتی تولید که از سوی وزارت صنایع تدارک دیده شده است، افزایش قیمتی نداشته باشند؛ بنابراین تداوم افزایش قیمت در سال 90 نیز می‌تواند جاذبه‌ای برای مردم باشد تا بخشی از خریدهای خود را به سال آینده موکول کنند.

هم اکنون قیمت هر حلب روغن 5 کیلویی 9700 تومان، رب بسته به برند کارخانه 1300 تا 1500 تومان، تن ماهی بسته به برند کارخانه 1200 تا 1800 تومان، قند شکسته 5 کیلویی 6500 تومان، شکر یک کیلویی 800 تومان، ماکارونی 700 تومان، چای مرغوب 4750 تومان، تخم‌مرغ شانه‌ای 4 هزار تومان در نمایشگاه‌های بهاره به چشم می‌خورد.

قیمت هر کیلوگرم چرخ کرده مخلوط 7900 تومان، قلوه گاه گوساله 5900 تومان، راسته گوساله 10100 تومان، قلوه گاه 7800 تومان، سردست گوسفندی 15500 تومان، ران گوسفندی 15900 تومان، سردست گوساله 8750 تومان،گردن گوسفند 11000 تومان، ماهیچه گوسفندی 17000 تومان، ران گوساله 13000 تومان، خورشتی گوساله 8900 تومان است. به هرحال این نمایشگاه‌ها، امروز به کار خود پایان می‌دهند.