برترین های دومین جشنواره نمایشنامه خوانی و تار معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شامگاه جمعه و طی مراسمی با حضور مسئولان حوزه هنری استان کردستان و جمعی از هنرمندان پیشکسوت تئاتر این استان برترین های دومین جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی و تار در سنندج معرفی و از آنها تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

پس از انتشار فراخوان شرکت در جشنواره 83 هنرمند از پنج استان کشور آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند که پس از بازخوانی متون تعداد هشت اثر از استان های لرستان، آذربایجان شرقی، همدان، کرمانشاه و کردستان به بخش مسابقه دومین جشنواره حضور پیدا کردند و طی دو روز در سنندج کارهای خود را اجرا و هیئت داوران نیز آرای خود را در خصوص برترین های این جشنواره اعلام کرد.

هیئت داوران جشنواره جایزه ویژه خود را به پاس حضور به "علیرضا حنیفی" هنرمند برجسته و توانمند کردستانی اهدا کرد و "صابر میکائیلی" جایزه نقدی و لوح تقدیر بخش طراحی پوستر و بروشور را برای نمایش پروشات از سنندج به خود اختصاص داد.

در بخش موسیقی جایزه هیئت داوران به همراه لوح تقدیر به "شهرام علیمحمدی" برای نمایش روزهای خاکستری از سنندج اهدا شد.

در بخش نقش خوان مرد، جایزه نخست هیئت داوران به "محسن سالاری" برای نمایش متلاشی شدن یک جسد از کرمانشاه رسید، "زاهد زندی" برای نمایش روزهای خاکستری از سنندج جایزه دوم این بخش را ازآن خود کرد و رتبه سوم نیز به صورت مشترک به "بنیامین احمدی" برای نمایش پروشات از سنندج و "احمد خلیل وند" برای نمایش ته مانده های خودمانی از همدان اهدا شد.

در بخش نقش خوان زن، جایزه نخست به "ثریا شیرزادی" برای نمایش در انتظار متلاشی شدن یه جسد رسید، "شیدا ذابح" برای بازی در نمایش آوازهای نرم جهان جایزه دوم را به خود اختصاص داد و جایزه سوم نقش خوان زن را "باران عرفانی" برای بازی در نمایش ته مانده های خودمانی از همدان به خود اختصاص داد.

در بخش کارگردانی "رحمان هوشیاری" برای نمایش در انتظار متلاشی شدن یک جسد از کرمانشاه اول شد، "مهدی احمدی" از همدان و برای نمایش ته مانده های خودمانی جایزه دوم را به دست آورد و "شهرام احمدی" برای کارگردانی نمایش آوازهای نرم جهان جایزه سوم را به خود اختصاص داد.

در بخش نویسندگی هیئت داوران به دلیل ضعف های ساختاری اثری را شیاسته کسب عنوان ندانست و بدون ذکر اولویت از سه نویسنده شامل صابر دل بینا از سنندج، رحمان هوشیاری از کرمانشاه و رضا بیات از تبریز تجلیل کرد.

داوری دومین جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی و تار بر عهده عبید رستمی، شهرام میرزائی و حسن وارسته بود.