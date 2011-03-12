فائزه شاکری دبیر این جایزه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: مراسم اهدای این جایزه به شکل خصوصی عصر روز پنجشنبه (19 اسفند) در محل نشر روزنه برگزار شد و در واقع بهترین رمان متفاوت سال 88 بدون برگزاری مراسم پایانی معرفی شد.

به گفته وی از میان چهار نامزد نهایی این جایزه کتاب "کتاب بی‌نام اعترافات" نوشته داوود غفارزادگان برای شکل و شیوه نو و در خور توجه روایت و بازی‌های آن، تنوع در لحن و زبان و توجه به قصه - این عنصر فراموش شده ادبیات داستانی - به شکلی تازه و نیز برای عبور از معیارها و کلیشه‌های متداول ادبی به عنوان بهترین رمان متفاوت سال 1388 برگزیده شد.

سه کتاب دیگر عبارت بودند از: "دیگر اسمت را عوض نکن" نوشته مجید قیصری، "شب ممکن" نوشته محمدحسن شهسواری و "مارمولکی که ماه را بلعید" نوشته قاسم شکری.

شاکری اضافه کرد: در این مراسم که با حضور حسین فدوی از مدیران و داوارن ثابت جایزه‌ واو برگزار شد، جایزه بهترین رمان متفاوت سال شامل تندیس، لوح تقدیر و جایزه‌ای نقدی به مبلغ پنج ملیون ریال به داوود غفارزادگان نویسنده "کتاب بی‌نام اعترافات" اهدا شد.

به گفته وی همچنین علیرضا بهشتی مدیرعامل نشر روزنه نیز برای چاپ این کتاب (کتاب بی‌نام اعترافات) و نیز توجه به آثار خلاق و تجربه‌های نو در حوزه ادبیات داستانی - که عملی است صرفا فرهنگی و ادبی - به عنوان بهترین ناشر رمان متفاوت سال 1388 برگزیده شد و تندیس و لوح تقدیر خود را دریافت کرد.

شاکری همچنین گفت: محمدحسن شهسواری نیز برای نوشتن رمان "شب ممکن" برای شکل و شیوه نو و نا‌منتظر روایت، تکنیک‌های خلاقانه و ایجاد فرمی بدیع شایسته تقدیر شناخته شد. این نویسنده (شهسواری) هم با حضور در فروشگاه نشر چشمه لوح تقدیر این جایزه را دریافت کرد.

به گفته دبیر این جایزه داوری مرحله دوم را محمد کشاورز و احمد اکبرپور از استان شیراز، سعید بردستانی از استان بوشهر و حسین فدوی و فائزه شاکری به عهده داشتند.

غفارزادگان : جایزه "واو" را به خاطر بی‌حاشیه بودنش پذیرفتم

در همین حال داوود غفارزادگان که پیشتر از رقابت در جایزه نویسندگان و منتقدان مطبوعات انصراف داده بود درباره دلیل حضورش در جایزه ادبی "واو" گفت: به نظرم جایزه رمان متفاوت سال جایزه بی‌حاشیه‌ای است و تقریباً تمام انتخاب‌هایشان در دوره‌های قبلی هم بی‌حاشیه بوده است.

نویسنده "کتاب بی‌نام اعترافات" با اشاره به اصرار دبیر جایزه "واو" برای حضور او در این جایزه که به شکل خصوصی برگزار شد، افزود: همانطور که گفتم این جایزه بسیار بی‌حاشیه بود و مصاحبه‌های آنچنانی و سر و صداهایی که برخی جوایز همیشه دارند، نداشت و من هم به احترام مسئولانش آنجا رفتم.

وی در ادامه با خنده گفت: جایزه "واو" خیلی خصوصی برگزار شد و فکر می‌کنم فقط دبیر جایزه بود و خودش و من بودم با ناشر کتابم!

غفارزادگان اضافه کرد: این جشنواره سر و صداهای جشنواره‌های به ظاهر بی‌حامی ولی پر سر و صدای دیگر را نداشت.