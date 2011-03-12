به گزارش خبرنگار مهر، جشن بزرگ برنامه "بچه‌های دیروز" عصر دیروز 20 اسفند ماه در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد و از مرضیه برومند، اکبر عبدی، پرویز ربیعی، ژرژ پطرسیان، گیتی خامنه، الهه رضایی، جواد پزشکیان، بهرام شاه‌محمدلو، مجید قناد و ... تقدیر شد.

در این جشن علاوه بر تقدیر بخش‌هایی از کارتون‌های قدیمی همچون "هاچ زنبور عسل"، "پینوکیو"، نیک و نیکو"، "بابا لنگ دراز" و ... پخش شد. همچنین پخش ترانه‌های قدیمی همچون کودکی با صدای علیرضا افتخاری و ... از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

این جشن در حقیقت جشن خاطره‌ها بود و از خدمتگزاران در 30 سال گذشته که در حوزه کودک و نوجوان در حوز‌های مختلف برنامه‌های کودک و نوجوان همچون موسیقی، بازیگر، نویسنده، کارگردان، تهیه‌کننده و ... تشکر و قدردانی شد.

گزارش مفصل این جشن به زودی منتشر می‌شود.