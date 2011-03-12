کشف بیش از 316 هزار مواد محترقه در تهران/ برخورد قاطع با متخلفان

سرهنگ محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از ابتدای اسفندماه تا کنون 316 هزار و 377 عدد انواع مواد محترقه و یکهزار و 44 کیلوگرم اکلیل و سرنج در سطح کلانتریهای تهران بزرگ کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: همچنین از ابتدای ماه تا کنون 74 نفر که اقدام به فروش مواد محترقه می کردند دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ اظهار کرد: با متخلفانی که چهارشنبه آخر سال نظم و آرامش شهروندان را برهم زنند قاطعانه برخورد می شود.

خانچرلی گفت: به منظور پیشگیری از حوادث ناگوار سه شنبه آخر سال خانواده ها ضمن همکاری با پلیس، در محلات خود بدون تجمع، راه بندان و استفاده از مواد محترقه این مراسم را برگزار کنند.