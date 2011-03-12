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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کشف بیش از 316 هزار مواد محترقه در تهران/ برخورد قاطع با متخلفان

کشف بیش از 316 هزار مواد محترقه در تهران/ برخورد قاطع با متخلفان

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت: از ابتدای اسفند ماه تاکنون 316هزار و377 عدد انواع مواد محترقه در تهران کشف و ضبط شده است.

سرهنگ محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از ابتدای اسفندماه تا کنون 316 هزار و 377 عدد انواع مواد محترقه و یکهزار و 44 کیلوگرم اکلیل و سرنج در سطح کلانتریهای تهران بزرگ کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: همچنین از ابتدای ماه تا کنون 74 نفر که اقدام به فروش مواد محترقه می کردند دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند. 

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ اظهار کرد: با متخلفانی که چهارشنبه آخر سال نظم و آرامش شهروندان را برهم زنند قاطعانه برخورد می شود.

خانچرلی گفت: به منظور پیشگیری از حوادث ناگوار سه شنبه آخر سال خانواده ها ضمن همکاری با پلیس، در محلات خود بدون تجمع، راه بندان و استفاده از مواد محترقه  این مراسم را برگزار کنند.

کد مطلب 1272143

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