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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۳۶

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریهای مهم به شرح زیر است.

- وزیر دفاع آمریکا در سفری غیرمنتظره وارد بحرین شد.

- در درگیریها در سومالی 20 نفر کشته و 40 فرد دیگر زخمی شدند.

- در نتیجه تظاهرات ضد دولتی در بحرین بیش از 700 نفر مجروح شدند.

- در پی زمین لرزه 8.9 ریشتری در ژاپن بیش از 215 هزار نفر در پناهگاه های اضطراری سکنی گزیدند/ تلفات زمین لرزه به 1000 نفر رسید.

- دبیر کل ناتو گفت: نیروهای افغانی آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت برقراری امنیت در کشورشان را دارند.  

- شورای حقوق بشر سازمان ملل تحقیقات خود را درباره نقض حقوق بشر در لیبی آغاز کرد.

- با وجود فشار جامعه جهانی برای متوقف کردن کشتار مردم در لیبی، جنگنده های رژیم دیکتاتوری معمر قذافی همچنان به حملات خود علیه معترضین ادامه می دنهد.

- یک پروفسور علوم سیاسی دانشگاه برازیلیا گفت: سفر آتی "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا به برزیل در روز 19 مارس باعث نزدیکی روابط دو کشور و حل برخی از اختلافات در روابط دوجانبه می شود.

- رئیس جمهوری منتخب ساحل عاج با رئیس جمهوری نیجریه دیدار کرد.

کد مطلب 1272144

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