30 هکتار از باغات مرکبات طبس احیا می‌ شود

محمود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در طبس با بیان اینکه تعداد شش هزار و 800 اصله انواع نهال مرکبات و زیتون بین باغداران شهرستان طبس توزیع شده است، اظهار داشت: در سال جاری به ‌منظور اصلاح و احیای باغات شهرستان طبس، تعداد هزار و 600 اصله نهال مرکبات و پنج هزار و 200 اصله نهال زیتون از استان‌های خوزستان و مرکزی خریداری و به این شهرستان حمل و بین باغداران توزیع شده است.

وی ادامه داد: نهال‌های مرکبات توزیع شده شامل پرتقال از ارقام تامسون، والنسیا، مارس و دزفولی، نارنگی از ارقام کینو، پرل‌تانجلو و تانجلو و لیمو از ارقام شیرین و ترش است که تمامی این ارقام با شرایط آب و هوایی شهرستان طبس سازگاری مناسبی دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس خاطرنشان کرد: همچنین تعداد پنج هزار و 200 اصله نهال زیتون از ارقام زرد و روغنی بین کشاورزان طبسی توزیع شده که با غرس مجموع این نهال‌ها، حدود 30 هکتار از باغات مرکبات و زیتون شهرستان طبس اصلاح و احیا خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری نخستین مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی شهرستان طبس با حضور جمع کثیری از کشاورزان و دامداران این شهرستان خبر داد و بیان داشت: تشکیل نظام صنفی کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار است که هویت‌بخشی به مشاغل کشاورزی، صدور پروانه صنفی و بهره‌گیری از مزایای قانونی آن همچون بیمه تأمین اجتماعی و ساماندهی کشاورزان و دامداران برای پیگیری خواسته‌های صنفی و شغلی، از مهم‌ترین اهداف نظام صنفی کشاورزی است.

اسدی یادآور شد: در پایان نخستین مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی شهرستان طبس، پس از بحث و تبادل نظر، رأی‌گیری با برگه انجام شد که بر اساس این رای‌گیری سه نفر به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان طبس و یک نفر به عنوان بازرس اصلی انتخاب شدند.