به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم موسوی بجنوردی بنیانگذار مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی روز گذشته در مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد ایرج افشار از اهدای کتابخانه شخصی او به این مرکز خبر داد و گفت: 12 آبان 1378 ایرج افشار تمایل خود را به اهدای کتابخانه شخصی‌اش به مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی اعلام کرد.

آنطور که رئیس مرکز دایره‌المعارف اسلامی گفته بود "کتابخانه شخصی زنده‌یاد ایرج افشار شامل انبوهی از کتابها، اسناد، عکسها و نامه‌های اوست و بیش از 30 هزار جلد کتاب دارد".

عنایت‌الله مجیدی رئیس کتابخانه دایره‌المعارف اسلامی درباره نحوه اهدای این کتابخانه به خبرنگار مهر گفت: اهدای کتابخانه شخصی استاد افشار از سوی او و خانواده‌اش و طی نامه‌ای 15 صفحه‌ای که در آن جزئیات منابع اهدایی و قیود مربوط به نحوه نگهداری و استفاده از کتاب‌ها آمده بود، صورت گرفت.

به گفته وی این کتابخانه مجموعه‌ای عظیم از مجلات، کتب خطی و چاپی، مایکروفیلم‌ها و هر آن چیزی است که با عنوان گنجینه استاد افشار مطرح است و تخمین زده می‌شود.

مجیدی همچنین درباره نحوه نگهداری از منابع کتابخانه شخصی اهدایی زنده‌یاد افشار به مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی افزود: بر اساس آئین‌نامه‌ای که درباره مجموعه‌های اهدایی به مرکز وجود دارد، این مجموعه‌ها برای نگهداری باید سه شرط داشته باشد.

رئیس کتابخانه دایره‌المعارف بزرگ اسلامی با برشمردن این شروط به مجموعه اهدایی اخیر پرداخت و گفت: اول از همه باید این کتاب‌ها به صورت مجموعه باشد، دوم اینکه ارزش خاصی داشته باشد و شرط سوم هم به واگذارکننده برمی‌گردد و اینکه او نحوه استفاده از کتاب‌ها را تعیین کرده باشد یا نه.

وی اضافه کرد: درباره مجموعه اهدایی استاد افشار باید بگویم منابع کتابخانه شخصی او همانند 43 مجموعه اهدایی دیگر به مرکز هم‌اکنون مراحل فهرست‌نویسی را طی می‌کند و در قسمتی از کتابخانه که 15 هزار مترمربع مساحت دارد و مختص مجموعه‌هاست، نگهداری می‌شود.

مجیدی تاکید کرد: امکان استفاده از این کتاب‌ها پس از فهرست‌نویسی برای عموم و البته در خود کتابخانه مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی وجود دارد ولی کتاب‌ها اجازه خروج ندارد.

رئیس کتابخانه دایره‌المعارف بزرگ اسلامی همچنین از نظارت هیئتی از اعضای این مرکز بر نحوه نگهداری و استفاده از کتابخانه‌ شخصی ایرج افشار و در واقع حُسن استفاده از آن خبر داد و با برشمردن جزئیاتی از منابع این کتابخانه عظیم، گفت:

باید به حدود 30 هزار جلد کتاب، هزاران و بلکه دهها هزار سند و عکس که او در طول بیش از 50 سال عمر خود جمع‌آوری کرده بود، 16 هزار نامه را هم که همه نمایشگر مجموعه عظیمی از مطالعات ایرانشناسی و اسلامشناسی است، اضافه کرد.

زنده‌یاد ایرج افشار چهارشنبه هفته گذشته (18 اسفندماه) پس از طی یک دوره بیماری و در اثر نوعی بیماری خونی در سن 85سالگی در بیمارستان جم تهران درگذشت و پیکرش روز گذشته (جمعه 20 اسفند) بر دستان جمع زیادی از اهالی فرهنگ تشییع شد و در بهشت زهرا (س) آرام گرفت.