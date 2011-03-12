مهریزی ‌ها مسیر ورزشگاه محصل تا تفرجگاه غربالبیز را رکاب زدند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این همایش عصر جمعه با حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد، دوچرخه‌ سواران مهریزی عضو تیم ملی دوچرخه سواری، مسئولان منابع طبیعی، هلال احمر و تربیت بدنی شهرستان مهریز برگزار شد.

در این هماش بیش از 150 نفر از نوجوانان، جوانان و بزرگسالان دوچرخه‌سوار مهریزی، مسیر ورزشگاه شهید محصل تا تفرجگاه غربالبیز را رکاب زدند.

با توجه به قهرمان ‌پروری شهرستان مهریز در ورزش دوچرخه ‌سواری، این همایش با استقبال بسیار خوب شهروندان مهریزی برگزار شد.

در این همایش، دوچرخه ‌سواران پس از طی مسیری هفت کیلومتری به قید قرعه هدایای ویژه‌ ای دریافت کردند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در این همایش با اشاره به اینکه منابع طبیعی هر جامعه ثروت آن جامعه محسوب می‌شود، اظهار داشت: باید از عرصه‌های منابع طبیعی حفاظت و از تخریب آنها جلوگیری شود.

محمدرضا عالم در بخش دیگری از سخنان خود از مسئولان شهرستان مهریز به خاطر برگزاری چنین همایشی در شهرستان مهریز تقدیر و تشکر کرد.

حضور سیدمصطفی و سیدمحمدمهدی سیدرضایی، ابوالفضل زارع‌ زاده و دیگر قهرمانان دوچرخه ‌سواری و حضور پرشور نوجوانان و سالمندان نیز از نقاط جالب توجه این همایش بود.

گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری و ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری و کاهش آلودگی هوا از جمله اهداف برگزاری این همایش به شمار می‌ رود.