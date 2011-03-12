به گزارش خبرنگار مهر، موضوع بررسی بسته پولی سال 90 و تعیین نرخ جدید سود بانکی در دستور کار جلسه سه شنبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار بود که این موضوع به دلیل داغ شدن بحث ساماندهی موسسات پولی و تعطیلی تعاونی‌های اعتباری فاقد مجوز، به جلسه فوق العاده دوشنبه هفته جاری این شورا به تعویق افتاد.

حسین رحمانی نیا عضو شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر با اعلام اینکه این شورا تصمیم گرفته است تا در جلسه دوشنبه جاری به صورت فوق العاده و انحصاری و بدون هیچ دستور کار دیگری فقط بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی را بررسی کند، اظهار داشت: به دلیل پرداختن به موضوع ساماندهی تعاونی های اعتباری، شورای پول و اعتبار در جلسه سه شنبه گذشته خود مصوبه ای در مورد بسته پولی سال 90 نداشته است.

گزارشهای دریافتی مهر حاکی از آن است که به احتمال زیاد، نرخ سود بانکی در سال آینده کاهش خواهد یافت و محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز بر این موضوع تاکید کرده اند.