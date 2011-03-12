بررسی رابطه دینداری با بزهکاریها / پیمایش جنبشهای نوپدید دینی

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت امسال معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در پنج حوزه اجرایی شده است: پایگاه داده های فرهنگی دینی، پژوهشهای کاربردی و بنیادی مورد نیاز جامعه و سازمان، حمایت از پایان نامه های دانشجوی، سلسله نشستهای میز اندیشه و پژوهشهای ناظر به مأموریتها و فعالیتهای سازمان.

بررسی حجاب در زندگی روزمره زنان ایران

در بخش پایگاه داده های فرهنگی دینی، پشتیبانی فنی سایت، انجام طرح پیمایش ملی، به روز رسانی بخش اطلاعات ثبتی مربوط به داده های سال 87 و گردآوری و ساماندهی و پردازش، پیمایش ملی و بررسی فرهنگ پوشش و حجاب در زندگی روزمره زنان ایران و ایجاد بخش شاخصهای ازدواج و اطلاع در سطح سی استان از برنامه های معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در سال جاری بوده است .

به روز رسانی بخش اطلاعات ثبتی مربوط به داده های سال 88، طراحی و پیاده سازی اتوماسیون جامع مدریت آمار، طرح ملی ساماندهی اطلاعات مساجد و مراکز مذهبی کشور، گردآوری و ساماندهی بخش شاخصهای مهاجرت و عوامل مؤثر در آن و ساماندهی اطلاعات پیمایشهای نگرش به حجاب و وضعیت حجاب و پوشش نیز دیگر فعالیتهای این بخش اعلام شده است .

آینده آدمی و چالشهای اجتماعی و دینی

گزارش تفصیلی رابطه میزان دینداری و ابعاد آن با بزهکاری در بین جوانان ایرانی در 10 استان کشور، طرح پژوهش و فناوریهای همگرا، آینده آدمی و چالشهای اجتماعی و دینی، گزارش وضعیت و جریان شناسی ادبیات داستانی کودک و نوجوان در سال 89، بررسی عوامل غیر مادی و خرافات در ادبیات ترسناک کودک و نوجوان نیز از فعالیتهای حوزه پژوهشهای کاربردی و بنیادی مورد نیاز جامعه و سازمان بوده است .

نقد مبانی فکری سلفی‌گری

شکل گیری بهائیت و زمینه های تاریخی و اجتماعی، آموزه های فرقه بهائیت، نفد تفکر وهابیت تکفیری مبانی و آرا و همچنین نقد و بررسی تئوری جذب نیز برخی نشستهای میز اندیشه در سال جاری بوده اند .

طرح ساخت مقیاس بین المللی دینداری با رویکرد مقایسه بین فرهنگی، گردآوری اطلاعات فارغ التحصیلان علوم و معارف اسلامی سراسر کشور و جهان بینی اسلامی از دیدگاه استاد مرتضی مطهری نیز عناوین پژوهشهای ناظر به مأموریت ها و فعالیتهای سازمان هستند .

فعالیتهای معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی محدودیت زمانی نداشته، مدت دار بوده و بطور پیوسته دنبال می‌شوند.

بر اساس اعلام معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی، این معاونت برای سال 90 پیش بینی کرده درباره جنبشهای نوپدید دینی یک پیمایش در سطح پنج تا ده استان کشور انجام شود .