کلن با چهار گل هانوفر را درهم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال کلن در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های بوندس لیگا جمعه شب با نتیجه چهار بر صفر در دیداری خانگی مقابل هانوفر به برتری رسید. برای کلن در این دیدار، پتی (36)، لوکاس پودولسکی (60) و نواکوویچ (79 و 89) گل زدند. کلن با این پیروزی به رده دهم جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا صعود کرد.
هفته بیست و ششم رقابت های بوندس لیگا طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
شنبه 21/12/1389
* بایرن مونیخ - هامبورگ
* کایزرسلاترن - فرایبورگ
* شالکه - اینتراخت فرانکفورت
* ولفسبورگ - نورنبرگ
* هوفنهایم - دورتموند
* وردربرمن - مونشن گلادباخ
یکشنبه 22/12/1389
* ماینتس - بایرلورکوزن
* سنت پائولی - اشتوتگارت
جدول رده بندی:
1- دورتموند 61 امتیاز
2- بایرلورکوزن 49 امتیاز
3- هانوفر 47 امتیاز - یک بازی بیشتر
4- ماینتس 43 امتیاز
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10- کلن 32 امتیاز - یک بازی بیشتر
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16- اشتوتگارت 25 امتیاز ( تفاضل گل 4-)
17- کایزرسلاترن 25 امتیاز (تفاضل گل 9-)
18- مونشن گلادباخ 22 امتیاز
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