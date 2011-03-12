کلن با چهار گل هانوفر را درهم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال کلن در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های بوندس لیگا جمعه شب با نتیجه چهار بر صفر در دیداری خانگی مقابل هانوفر به برتری رسید. برای کلن در این دیدار، پتی (36)، لوکاس پودولسکی (60) و نواکوویچ (79 و 89) گل زدند. کلن با این پیروزی به رده دهم جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا صعود کرد.

هفته بیست و ششم رقابت های بوندس لیگا طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

شنبه 21/12/1389

* بایرن مونیخ - هامبورگ

* کایزرسلاترن - فرایبورگ

* شالکه - اینتراخت فرانکفورت

* ولفسبورگ - نورنبرگ

* هوفنهایم - دورتموند

* وردربرمن - مونشن گلادباخ

یکشنبه 22/12/1389

* ماینتس - بایرلورکوزن

* سنت پائولی - اشتوتگارت

جدول رده بندی:

1- دورتموند 61 امتیاز

2- بایرلورکوزن 49 امتیاز

3- هانوفر 47 امتیاز - یک بازی بیشتر

4- ماینتس 43 امتیاز

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10- کلن 32 امتیاز - یک بازی بیشتر

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16- اشتوتگارت 25 امتیاز ( تفاضل گل 4-)

17- کایزرسلاترن 25 امتیاز (تفاضل گل 9-)

18- مونشن گلادباخ 22 امتیاز