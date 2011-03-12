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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۰۰

هفته بیست و ششم بوندس لیگا/

کلن با چهار گل هانوفر را درهم کوبید

کلن با چهار گل هانوفر را درهم کوبید

تیم فوتبال کلن با برتری مقابل هانوفر به رده دهم رقابت های بوندس لیگا صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال کلن در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های بوندس لیگا جمعه شب با نتیجه چهار بر صفر در دیداری خانگی مقابل هانوفر به برتری رسید. برای کلن در این دیدار، پتی (36)، لوکاس پودولسکی (60) و نواکوویچ (79 و 89) گل زدند. کلن با این پیروزی به رده دهم جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا صعود کرد.

هفته بیست و ششم رقابت های بوندس لیگا طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

شنبه 21/12/1389
* بایرن مونیخ - هامبورگ
* کایزرسلاترن - فرایبورگ
* شالکه - اینتراخت فرانکفورت
* ولفسبورگ - نورنبرگ
* هوفنهایم - دورتموند
* وردربرمن - مونشن گلادباخ

یکشنبه 22/12/1389
* ماینتس - بایرلورکوزن
* سنت پائولی - اشتوتگارت

جدول رده بندی:
1- دورتموند 61 امتیاز
2- بایرلورکوزن 49 امتیاز
3- هانوفر 47 امتیاز - یک بازی بیشتر
4- ماینتس 43 امتیاز
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10- کلن 32 امتیاز - یک بازی بیشتر
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16- اشتوتگارت 25 امتیاز ( تفاضل گل 4-)
17- کایزرسلاترن 25 امتیاز (تفاضل گل 9-)
18- مونشن گلادباخ 22 امتیاز

کد مطلب 1272151

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