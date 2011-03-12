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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۰

روز گذشته؛

گیتس وارد بحرین شد

گیتس وارد بحرین شد

وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در میان تظاهرات اعتراض آمیز مردم بحرین وارد منامه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جف مورل" سخنگوی هیئت همراه رابرت گیتس هدف از سفر وی به بحرین را که از قبل اعلام نشده بود، اطمینان بخشیدن به رهبران بحرینی نسبت به حمایت واشنگتن از آنها و تاکید بر ضرورت انجام گفتگو با گروههای معارض یاد کرده است. 

مورل همچنین گفته است که گیتس احساس کرد ضرورت دارد در منامه توقفی داشته باشد تا مذاکراتی را با ولیعهد و پادشاه این کشور پیرامون اوضاع جاری در منطقه با آنان انجام دهد.

بحرین که یک خانواده سنی برآن حکومت می کند از تاریخ 14 فوریه شاهد برگزاری تظاهراتی می باشد که تا کنون منجر به کشته شدن تعدادی از تظاهرات کنندگان بدست نیروهای امنیتی بوده است.

روزجمعه، نیروهای پلیس برای متفرق کردن تظاهرات ضد دولتی از گاز اشک آور استفاده کردند.
کد مطلب 1272152

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