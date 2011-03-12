رفتارهای فردی و اجتماعی باید با ارزشهای زندگی هماهنگ باشند

دکتر جفری داناهر استاد فلسفه دانشگاه سنترال کوئینزلند استرالیا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر حوزه تخصصی بر زندگی افراد گفت: مطالعه دیدگاه نظریه‌پردازانی چون فوکو نشان می‌دهد نوعی هماهنگی میان ارزشها و رویه‌های عملی باید وجود داشته باشد.

وی افزود: به عبارت دیگر ارزشهایی که شما آنها را طلب می‌کنید و در جستجوی آن هستید با رفتارها و کنشهای شما باید هماهنگ باشند و باید تلاش کرد تا چنین جایگاه و منزلتی را برای خود ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: در همه ابعاد گوناگون زندگی چنین موضوعی باید مصداق داشته باشد. در تدریس و آموزش، در تحقیق و ارتباطات و به طور کلی در زندگی روزمره باید این هماهنگی وجود داشته باشد.

مؤلف "شناخت فوکو" تأکید کرد: برای نمونه در حوزه محیط زیست نظریه‌های زیادی درباره حفظ آن مطرح می‌شود و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. در واقع این نظریه‌ها درصدد هستند شیوه‌ها و روشهایی تجویز کنند که در آن صدمه زدن و تخریب محیط زیست یا از بین برود یا کاهش یابد.

داناهر افزود: در واقع مسئله محیط زیست مسئله ما و نسل امروز نیست بلکه موضوع نسلهای آینده و مربوط به سیاره زمین است. حال صرف ارائه نظریه‌ها به تنهایی کارساز نیست. افراد می‌توانند با کاهش مصرف گوشت و استفاده از سبزیجات به حفظ محیط زیست کمک کنند.