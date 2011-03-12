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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۳۸

تصویب بودجه 90 به امسال نمی رسد

تصویب بودجه 90 به امسال نمی رسد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمان بندی که تا پایان سال وجود دارد، اظهارداشت: تصویب لایحه بودجه سال 90 به سال آینده موکول می شود.

دکتر سیدشهاب الدین صدر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نظر ما این است که لایحه بودجه کل کشور حتما امسال تصویب شود اما با توجه به اینکه جلسات کمیسیون تلفیق از روز شنبه آغاز خواهد شد، قطعا نمی تواند تا پایان سال بودجه را تصویب کند.

وی با اشاره به محدودیت زمانی که تا پایان سال وجود دارد، افزود: کار درست این بود که به نحوی برنامه ریزی می شد که بتوان لایحه بودجه را قبل از پایان سال تصویب کرد.
 
نایب رئیس مجلس در ارتباط با زمان بررسی بودجه در سال آینده گفت: ادامه کار بررسی و تصویب بودجه بعد از 15 فروردین آغاز خواهد شد.
 
صدر در پاسخ به این سئوال که تکلیف دولت برای تامین هزینه های فروردین ماه چه خواهد شد، افزود: اگر بودجه قبل از پایان سال تصویب نشود حتما باید مجوزی به دولت داده شود تا بتواند امور فروردین ماه را دنبال کند.
 
وی با اعلام اینکه این مجوز را مجلس بایستی به دولت بدهد، گفت: نمایندگان مجلس در حال بررسی کارشناسی این مجوز هستند.
کد مطلب 1272154

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