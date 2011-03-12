مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

ایران :

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان: برخی زحمات شبانه روزی و مخلصانه دولت را زیر سئوال می‌برند

رئیس جمهور در کنگره بزرگداشت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی: ارایه الگوی انسان کامل ماموریت بزرگ ملت ایران

نمایش نوروزی 103 فیلم سینمایی در شبکه‌های تلویزیونی

تفاهم:

رهبر معظم انقلاب: هرگونه هتک حرمت و رفتار غیراخلاقی خلاف شرع و عقل است

رئیس کل بانک مرکزی: کاهش نرخ سود بانکی در سال 90 حتمی است

چین بزرگترین تولیدکننده روی جهان

رقیب جدید ایران خودرو و سایپا در راه است

جام جم :

رهبر معظم انقلاب: همه بدانند رفتارهای توهین آمیز به نظام ضربه می‌زند

سونامی در ژاپن صدها قربانی گرفت

هزینه‌های سلامت در بسته‌‌های حمایتی دولت قرار ندارد



جوان:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان: پیام من روشن است؛ هتاکی خلاف شرع و عقل است

حمله به لانه هرمی‌ها در 140 نقطه تهران

زلزله و سونامی و 400 قربانی در ژاپن

تاثیر قیام مردمی علیه رژیم‌های وابسته؛ حذف دستور کار جزایر سه گانه از شورای خلیج فارس



حمایت:

پیام صریح مقام معظم رهبری به رسانه‌ها و فعالان سیاسی: هرگونه هتک حرمت و رفتارهای غیراخلاقی ضربه به نظام است

برخورد قاطع با کسانی که زمینه را برای زمین‌خواران فراهم می‌کنند

رسیدگی به بودجه 90 در ایام نوروز

خبر:

رهبر معظم انقلاب: فضای اهانت و هتک حرمت خلاف شرع و عقل سیاسی است

شایعه انحلال وزارت بهداشت

737 نفر کشته و مفقود در وحشتناک‌ترین زلزله و سونامی ژاپن

خراسان:

رهبر انقلاب: هرگونه هتک حرمت و رفتارهای غیراخلاقی و توهین‌آمیز خلاف شرع و ضربه به جمهوری اسلامی است

بهمنی: کاهش نرخ سود بانکی در سال 90 حتمی است

زلزله 9/8 ریشتری در ژاپن، 10 کشور جهان در وحشت سونامی

سامانه ثبت شماره حساب خانوار برای دریافت یارانه بازگشایی شد



دنیای اقتصاد:

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: کاهش حتمی نرخ سود بانکی

رویانیان خبر داد: خصوصی سازی حمل و نقل

نشانه‌های رونق در بازار مسکن



شرق:

رویانیان از طرح جدید دولت خبر داد:‌ پرداخت یارانه نقدی حمل و نقل به مردم

پیامدهای زلزله بی‌ساقه 9/8 ریشتری موجب شد؛ آشفتگی و ماتم در ژاپن

ارزیابی کمال اطهار از بازار مسکن: رکود مسکن، افزایش اجاره بها



فرهیختگان:

پلیس آل سعود به خشونت متوسل شد؛ ناآرامی در مناطق شیعه نشین عربستان

تجدید بیعت خبرگان به همراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با رهبر کبیر انقلاب

با خصوصی شدن حمل و نقل صورت می‌گیرد؛ پرداخت یارانه حمل و نقل به مردم



قدس:

رهبر معظم انقلاب: فضای اهانت و هتک حرمت، خلاف شرع و عقل سیاسی است

رویانیان: یارانه نقدی حمل و نقل هم در راه است

همزمان با بازگشایی سامانه شماره حساب اعلام شد؛ اصلاح اطلاعات خانوارها هر 6 ماه یک بار



کیهان:

رهبر انقلاب در دیدار خبرگان تاکید فرمودند: نقد باید مستدل باشد؛ هتاکی و اهانت غلط اندر غلط است

پلمب و دستگیری 313 دفتر و دستگیری 6 هزار عضو شرکت‌های هرمی

جنگ خونین در شهرهای لیبی انقلابیون مزدوران قذافی را عقب راند

مدیر اطلاعات آمریکا: تحریم ایران هیچ فایده‌ای نداشت



همشهری:

از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد: انتقاد از گسترش فضای هتاکی در جامعه

مهدی چمران‌:‌ شهرداری‌ها چاه نفت ندارند

عقب نشینی از طرح دولتی کردن مترو

تیراندازی به مردم در عربستان

