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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۰

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز شنبه 21 اسفندماه بدین شرح است.

ایران :
رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان: برخی زحمات شبانه روزی و مخلصانه دولت را زیر سئوال می‌برند
رئیس جمهور در کنگره بزرگداشت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی: ارایه الگوی انسان کامل ماموریت بزرگ ملت ایران
نمایش نوروزی 103 فیلم سینمایی در شبکه‌های تلویزیونی

تفاهم:
رهبر معظم انقلاب: هرگونه هتک حرمت و رفتار غیراخلاقی خلاف شرع و عقل است
رئیس کل بانک مرکزی: کاهش نرخ سود بانکی در سال 90 حتمی است
چین بزرگترین تولیدکننده روی جهان
رقیب جدید ایران خودرو و سایپا در راه است
 
جام جم :
رهبر معظم انقلاب: همه بدانند رفتارهای توهین آمیز به نظام ضربه می‌زند
سونامی در ژاپن صدها قربانی گرفت
هزینه‌های سلامت در بسته‌‌های حمایتی دولت قرار ندارد

جوان:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان: پیام من روشن است؛ هتاکی خلاف شرع و عقل است
حمله به لانه هرمی‌ها در 140 نقطه تهران
زلزله و سونامی و 400 قربانی در ژاپن
تاثیر قیام مردمی علیه رژیم‌های وابسته؛ حذف دستور کار جزایر سه گانه از شورای خلیج فارس

حمایت:
پیام صریح مقام معظم رهبری به رسانه‌ها و فعالان سیاسی: هرگونه هتک حرمت و رفتارهای غیراخلاقی ضربه به نظام است
برخورد قاطع با کسانی که زمینه را برای زمین‌خواران فراهم می‌کنند
رسیدگی به بودجه 90 در ایام نوروز
 
 خبر:
رهبر معظم انقلاب: فضای اهانت و هتک حرمت خلاف شرع و عقل سیاسی است
شایعه انحلال وزارت بهداشت
737 نفر کشته و مفقود در وحشتناک‌ترین زلزله و سونامی ژاپن
 
خراسان:
رهبر انقلاب: هرگونه هتک حرمت و رفتارهای غیراخلاقی و توهین‌آمیز خلاف شرع و ضربه به جمهوری اسلامی است
بهمنی: کاهش نرخ سود بانکی در سال 90 حتمی است
زلزله 9/8 ریشتری در ژاپن، 10 کشور جهان در وحشت سونامی
سامانه ثبت شماره حساب خانوار برای دریافت یارانه بازگشایی شد

دنیای اقتصاد:
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: کاهش حتمی نرخ سود بانکی
رویانیان خبر داد: خصوصی سازی حمل و نقل
نشانه‌های رونق در بازار مسکن
 
شرق:
رویانیان از طرح جدید دولت خبر داد:‌ پرداخت یارانه نقدی حمل و نقل به مردم
پیامدهای زلزله بی‌ساقه 9/8 ریشتری موجب شد؛ آشفتگی و ماتم در ژاپن
ارزیابی کمال اطهار از بازار مسکن: رکود مسکن، افزایش اجاره بها
 
فرهیختگان:
پلیس آل سعود به خشونت متوسل شد؛ ناآرامی در مناطق شیعه نشین عربستان
تجدید بیعت خبرگان به همراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با رهبر کبیر انقلاب
با خصوصی شدن حمل و نقل صورت می‌گیرد؛ پرداخت یارانه حمل و نقل به مردم

قدس:
رهبر معظم انقلاب: فضای اهانت و هتک حرمت، خلاف شرع و عقل سیاسی است
رویانیان: یارانه نقدی حمل و نقل هم در راه است
همزمان با بازگشایی سامانه شماره حساب اعلام شد؛ اصلاح اطلاعات خانوارها هر 6 ماه یک بار

کیهان:
رهبر انقلاب در دیدار خبرگان تاکید فرمودند: نقد باید مستدل باشد؛ هتاکی و اهانت غلط اندر غلط است
پلمب و دستگیری 313 دفتر و دستگیری 6 هزار عضو شرکت‌های هرمی
جنگ خونین در شهرهای لیبی انقلابیون مزدوران قذافی را عقب راند
مدیر اطلاعات آمریکا: تحریم ایران هیچ فایده‌ای نداشت

همشهری:
از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد: انتقاد از گسترش فضای هتاکی در جامعه
مهدی چمران‌:‌ شهرداری‌ها چاه نفت ندارند
عقب نشینی از طرح دولتی کردن مترو
تیراندازی به مردم در عربستان
 
کد مطلب 1272155

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