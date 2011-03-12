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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۴۰

مراسم بزرگداشت رسول ملاقلی‌پور برگزار شد

مراسم بزرگداشت رسول ملاقلی‌پور برگزار شد

مراسم بزرگداشت زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور جمعه 20 اسفندماه در سالن ایوان شمس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور محمدرضا فروتن، نادر مقدس، اکبر نبوی، محمدرضا هنرمند، پوریا آذربایجانی و خانواده زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور برگزار شد، علی ملاقلی‌پور و دختر این کارگردان فقید به نمایندگی از پدرشان لوح یادبود را دریافت کردند.

حاضران در مراسم، در فرصت‌هایی کوتاه از خاطره‌هایشان با رسول ملاقلی‌پور گفتند و یاد و خاطره این کارگردان را گرامی داشتند. رسول ملاقلی‌پور کارگردان فیلم‌های سینمایی "هیوا"، "سفر به چزابه"، "میم مثل مادر" و... 15 اسفندماه سال 85 درگذشت.

گزارش مفصل این مراسم به زودی منتشر می‌شود.

کد مطلب 1272157

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