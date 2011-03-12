پارک ملی خبر؛ بهشت گم شده کویر

به گزارش خبرگزاری مهر، یک گردشگر و یا زیست شناس با حضور در پارک ملی خبر کرمان در همان قدم اول بدلیل برخورد با شگفتیهای فراوان این پارک عظیم در دل کویر هیجان زده خواهد شد.

این پارک همچون نمایشگاهی از انواع جانوران و گیاهان منحصر بفرد می ماند و گردشگر باید هر لحظه در انتظار دیدن شگفتی نو در دل طبیعت بکر منطقه خبر در شهرستان بافت استان کرمان باشد.

پارک ملی خبر یازدهمین منطقه ای است که در ایران عنوان پارک ملی را بخود اختصاص داده است این پارک در سال ۱۳۵۰با عنوان منطقه حفاظت شده و در سال ۱۳۵۴ تحت عنوان پناهگاه حیات وحش خبر و روچون مورد حفاظت قرار گرفت و در نهایت این منطقه درسال ۱۳۷۰ بعنوان منطقه گردشگری فرهنگی در سازمان فرهنگی یونسکو به ثبت رسید و هشت سال بعد نیز به پارک ملی ارتقاء یافت.

پارک ملی خبر نمایشگاهی از طبیعت دست نخورده

پارک ملی خبر دارای ویژگیهای استثنایی و طیف گسترده و متنوعی از چشم اندازها، رویشگاهها، زیستگاهها، حیات وحش و جوامع گیاهی است و همه ساله مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بخصوص شیخ نشینان حاشیه خلیج فارس قرار می گیرد.

نهر جاری در جنگل انبوه خبر

تنوع آب و هوای منطقه سرد سیری، معتدل و گرمسیری دو تیپ رویشی ایران ـ تورانی و خلیج ـ عمانی را موجب شده به گونه ای که حدود ۴۷۰ گونه گیاهی در منطقه شناسایی شده است.

همچنین حیات وحش غنی و متنوع پارک ملی خبر نیز در خور توجه و کم نظیر است و صدها کل، بز، قوچ، میش، آهو و دهها قلاده پلنگ، شاه روباه، گرگ، کارآکال، شغال و ...به همراه پرندگانی نظیر عقاب طلایی، شاهین، آهو بره، کبک، تیهو، پری شاخ، قمری معمولی، باقرقره، سینه سیاه، دلیجه و... در پارک ملکی خبر وجود دارد.

جنگلهای گسترده خبر در دل کویر

پارک ملی خبر قابلیتهای متنوعی نظیر قابلیتهای آموزشی، پژوهشی، توریست و حفاظت و حمایت را داراست و اکوتوریسم می تواند برای ساکنان اطراف پارک گزینه اقتصادی مؤثری به شمار آید و به ایجاد اشتغال و رونق منطقه منجر شود.

در حال حاضر نیز ساکنان اطراف پارک از منابع اقتصادی آن مانند بادام کوهی، زیره سیاه، پسته کوهی، انواع گیاهان دارویی و... بهره برداری می کنند.

ساکنان اطراف پارک نقش انکار ناپذیری در حفاظت از پارک را بر عهده دارند، زیرا مردم عنوان پارک ملی را موجب افتخار و پیشرفت منطقه دانسته و خود را در قبال حمایت از آن مسؤل می دانند.

وجود کل و بز در شیب 90 درجه ای کوهستان

علاوه بر آن حفظ موقعیت پارک ملی در سایه حمایت مستمر از آن امکان پذیر است که به افزایش مشارکت ساکنان پیرامون پارک و همکاری با محیط بانان آسانتر می توان به این مهم جامعه عمل پوشاند.

طبیعت بکر مهمترین ویژگی خبر

مردم به پارک ملی تعلق خاطر دارند و علاقه و دلبستگی آنان به این گنجینه بکر و طبیعی بر هیچ کس پوشیده نیست و این موضوع رای پارک ملی از اهمیت بسزایی بر خوردار است زیرا مهم ترین و کارسازترین راهکار جهت حمایت و حفاظت از پارکهای ملی مردم و بویژه ساکنان پیرامون آنها است.

توسعه پایدار ایجاب می کند که بخشی از اراضی کره زمین به عنوان مناطق حفاظت شده کنار گذارده شوند. این مناطق و از جمله پارکهای ملی با توجه به افزایش رو به رشد جمعیت جهان با حفاظت میراثهای طبیعی و فرهنگی به منظور استفاده مردم و تضمین تعادل اکولوژیکی نقش مهمی در جامعه انسانی ایفا می کنند.

گله های قوچ در طبیعت چند فصل خبر

با این حال حفظ و نگهداری مناطق تحت حفاظت به ویژه برای کشورهای در حال توسعه بالقوه هزینه زیادی در بر دارد و برای جبران این هزینه ها بسیاری از کشورها توریسم را در پارکهای ملی خود ترویج می دهند.

چنین حرکتی نه تنها تمایل و تلاش مردم را در همه جا که در پی یافتن آرامش، خلوت گزینی و تماس با طبیعت هستند نشان می دهد بلکه این فرصت را نیز به وجود می آورد که آنها با میراثهای طبیعی که باید به نسلهای آتی برسد آشنا شوند.

ذخیره گاه جانوران درحال انقراض در دل کویر

پارک ملی خبر یکی از ذخیره گاه های طبیعی بسیار با ارزش کشور است که از تنوع اقلیمی، چشم اندازهای دیدنی و گونه های گیاهی و جانوری فراوانی برخوردار است، وجود کوههای بسیار مرتفع در کنار دشتهای هموار و کم ارتفاع چشم انداز طبیعی این پارک را با شکوه، زیبا و متنوع ساخته است.

وجود گونه های در معرض انقراض در پارک ملی

پارک ملی خبر دارای کاربری های توریسم گسترده و متمرکز است ۱۶ درصد از مساحت پارک جهت کاربری متمرکز توان دارد ولی جهت کاربری توریسم گسترده ۶۵ درصد مساحت پارک مناسب است.

با توجه به تعرض های زیادی که پارک ملی خبر قبل از عملیات حفاظت متحمل شده در حال حاضر مرحله بهبود و ترمیم را می گذراند بنابراین هر نوع برنامه ریزی در آن جهت توریسم باید با اولیت قراردادن زونهای حفاظتی انجام گیرد به طوریکه حفاظت از پارک از اولیت بالاتری برخوردار است.

لذا بهترین مکانها جهت توریسم گسترده و متمرکز پایدار مشخص شد و با در نظر گرفتن زونهای حفاظت طرح مدیریتی مناسب ارائه شده است.

خبر نمایانگر سه فصل همزمان

این پارک ‬با ‪ ۱۴۹‬هزار و ‪ ۹۸۲‬هکتار وسعت یکی از مناطق زیبا و شگفت انگیز استان کرمان محسوب می‌شود.

پارک بدلیل دارا بودن تنوع زیستی ناشی از وجود ارتفاعات، دشتهای متعدد، حوزه‌های آبخیز متنوع، اختلاف شرایط اقلیمی و سه نوع آب و هوای سردسیری، معتدل و گرمسیری در استان و کشور کم‌ نظیر است.

سرسبزی شگفت انگیز طبیعت خبر

پارک ملی خبر از کوههای خشک صخره ‌ای و صعب ‌العبور، دره‌ها، تپه‌ ماهورها، جنگلهای کوهستانی، مناطق دشتی و استپی تشکیل شده که همین موضوع باعث پدید آمدن منظره ‌های متفاوتی در این پارک شده است.

خبر سرزمین عقاب طلایی

تنوع و تراکم پوشش گیاهی و جانوری در پارک ملی خبر به همراه خصوصیاتی از قبیل یکی بودن زیستگاههای بومی، وجود برخی گونه‌های ذخیره ژنتیکی موجود بویژه در کوهستانهای منطقه، گونه‌های جانوری نظیر رودک عسل خوار، گورکن، عقاب دو برادر و گونه‌های نادر گیاهی مانند زیتون وحشی، انار شیطان، بنه، درمنه، قیچ و ارس تفریحگاههای متنوعی را ایجاد کرده است که بسیاری از انها در معرض انقراض قرار دارند.

کوهستان خبر و طبیعت وحشی

این تنوع زیستی شامل ‪ 6‬درصد گونه‌های گیاهی، ۱۵‬درصد پستانداران و ‪۲۰‬درصد گونه‌های پرندگان کشور است.

وجود چنین تنوع گیاهی و جانوری پارک ملی خبر را به منطقه‌ای بسیار مناسب برای استفاده پژوهشگران، محققین، علاقمندان به طبیعت و گردشگری و عکاسان تبدیل کرده است.

وجود چنین منطقه ای سرسبز و خوش آب و هوا در استان کرمان که به استانی کویری معروف است هر بیننده ‌ای را به تعجب وا می‌دارد.

