40 هزار بنای تاریخی کشور ثبت ملی شده است

مسعود علویان صدر در حاشیه بهره برداری از ساختمان جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد 30 هزار اثر مربوط به بناها، محوطه‌های تاریخی و بافتهای با ارزش است.

وی اضاغه کرد: 10 هزار اثر نیز شامل آثار میراث معنوی و ناملموس طبیعی بوده که از استان‌های مختلف در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

معاون سازمان میراث فرهنگی کشورهمچنین از ثبت جهانی 12 اثر در حوزه میراث معنوی کشور خبر داد و افزود: تاکنون هفت اثر نیز در حوزه میراث ناملموس به عرصه جهانی معرفی و به ثبت شده ‌است.

وی با بیان اینکه از استان اردبیل نیز کوه و قله "سبلان" به عموان یکی از کاندیداهای ثبت جهانی در حوزه طبیعی و معنوی است، تصریح کرد: در صورت تهیه پرونده این اثر طبیعی توسط مسئولان استانی، این اثر در کمیته شورای تخصصی سیاست‌گذاری آماده ثبت جهانی است.

جشن نوروز در سراسر کشور برگزار می شود

علویان صدر از برپایی جشنهای استقبال از نوروز در سطح مراکز استانها و شهرهای کشور خبر داد و خاطر نشان کرد: استقبال از گردشگران و ارائه راهنماییهای لازم در هر شهر رویکردی است که میراث فرهنگی و گردشگری دنبال می کند.

وی نهادینه کردن ذخیره فعالیتهای میراث فرهنگی و معنوی کشور را مهمترین هدف این سازمان برشمرد و خاطر نشان کرد: گردشگری و توسعه مولفه های آن از دیگر برنامه هایی است که توجه زیادی باید در این استان صورت گیرد.

این مسئول همچنین از اختصاص 20 میلیارد ریال به توسعه و احیا بناهای تاریخی استان اردبیل خبر داد و ابراز داشت: تکمیل و بهره برداری از فاز دوم طرح توسعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، بقعه شیخ حیدر مشگین شهر، موزه های استان و... از جمله اولویتهای این استان طی سال آینده است.

وی با اشاره به راه اندازی سیات موزه قلعه تاریخی "بوینی یوغون" شهرستان مشگین شهر در آینده ای نزدیک یادآور شد: هزار و 500 میلیون ریال نیز برای راه اندازی این سایت گردشگری اختصاص یافته است.

گفتنی است ساختمان جدید میراث فرهنگی استان اردبیل با سه هزار و 300 متر مربع زیر بنا و با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد ریال با حضور معاون این سازمان، استاندار اردبیل و مدیران و هنرمندان استان به بهره برداری رسید.