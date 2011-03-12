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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۷

تولید برق از ضایعات دامی توسط محققان کشور

تولید برق از ضایعات دامی توسط محققان کشور

رئیس پژوهشکده انرژی پژوهشگاه مواد و انرژی از تولید سامانه انرژی الکتریکی خبر داد و گفت: این سامانه از ضایعات دامی انرژی الکتریکی تولید می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر حسین زمزمیان - رئیس پژوهشکده انرژی پژوهشگاه مواد و انرژی با بیان اینکه این سامانه توسط پژوهشگران پژوهشگاه مواد و انرژی طراحی و تولید شده است، افزود: این سامانه با استفاده از منابع و ضایعات دامی، انرژی الکتریکی (برق) با ظرفیت حدود هزار و 500 وات تولید می کند.

وی اظهار داشت: ویژگی برتر این طرح در مقایسه با انواع سیستم های تولید بیو­گاز مرسوم و سنتی، تحت فشار بودن گاز برای مصارف تولید برق و تصفیه فیزیکی ترکیبات زائد موجود در بیو­گاز است.

زمزمیان از کاربردی شدن این طرح خبر داد و خاطر نشان کرد: این سامانه در حال حاضر در سایت انرژیهای تجدید پذیر پژوهشگاه نصب و به بهره برداری رسید.

کد مطلب 1272161

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