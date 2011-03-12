ژاپن در یک نیروگاه اتمی دیگر خود وضع فوق العاده اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس از توکیو، ژاپن این هشدار را پس از اینکه سیستم خنک کننده این نیروگاه از کار افتاد صادر کرد.

در پی بروز زلزله و سونامی علاوه بر خسارت های متعارف به بسیاری از نیروگاههای اتمی ژاپن نیز آسیب های جدی وآرده آمده است.

لحظاتی پیش نیز رسانه ها از تخلیه اطراف دو نیروگاه خبر دادند و مقامها اعلام کردند که احتمال نشت رادیو اکتیو در سطح کم از این دو نیروگاه وجود دارد.

در یکی از این نیروگاهها تشعشات داخلی یک هزار برابر وضعیت عادی است. هر دو نیروگاه از نقص در سیستم خنک کننده رنج می برند.