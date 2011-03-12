به گزارش خبرنگار مهر، جمعه 20 اسفندماه سالن ایوان شمس میزبان چهره‌هایی بود که پس از گذشت چهار سال هنوز یاد کارگردان خاطره‌انگیز سینمای دفاع مقدس را به خاطر داشتند. رسول ملاقلی‌پور هنوز در ذهن آنها زنده بود.

شهرام شکیبا مجری مراسم در ابتدا و پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و پخش سرود ملی روی سن رفت و به حاضران خوش‌آمد گفت، اکبر نبوی دوست زنده‌یاد ملاقلی پور که در برپایی این مراسم نقش مهمی داشته هم روی سن رفت و چند جمله‌ صحبت کرد.

مسعود کرامتی بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون یکی دیگر از حاضران در سالن بود که از خاطره‌هایش با ملاقلی‌پور گفت: خیلی خوشحالم که با رسول مدتی همکار بودم. در فیلم سینمایی "سفر به چذابه" من جای رسول ملاقلی‌پور بازی کردم و در این چند سالی که با او همکار بودم به رفاقت جدید رسیدیم، این رفاقت سال‌ها ماندگار شد و من حالا فیلمساز هستم و چند سال سابقه همکاری با شادروان رسول ملاقلی‌پور را در کارنامه دارم و آن سال‌ها برایم خیلی خاطره‌انگیز و تاثیرگذار است.

محسن رضایی یکی دیگر از سخنرانان این مراسم پس از پخش کلیپ ویژه ملاقلی پور که علی فرزند او به یاد پدرش ساخته بود، چند جمله برای حضار صحبت کرد: رسول ملاقلی‌پور انسان پاک و شریفی بود و به دنبال حقیقت می‌گشت. مدتی با او در سپاه همکار بودیم و او عکاسی می‌کرد، آنجا به این احساس رسیدم که او فردی پاک و زلال است و در یک کلام به او علاقه شدیدی داشتم چرا که او به دنبال حقیقت می‌گشت و به نظرم حالا آثارش را باید از وجه انسانی نگاه کرد و مورد قضاوت قرار داد.

محسن رضایی در کنار محمد رضا فروتن و اکبر نبوی هدیه‌ای را به همسر زنده یاد رسول ملاقلی‌پور اهدا کردند. پس از آن موسیقی فیلم سینمایی "میم مثل مادر" اجرا شد.

نادر مقدس کارگردان سینما و تلویزیون هم در این مراسم از جایگاه رسول ملاقلی‌پور صحبت کرد: بعد از رسول برادرم را از دست دادم. موقعی که زنده بود، همیشه سعی کردم در کنارش باشم و شاگردی‌اش را بکنم، از او انرژی می‌گرفتم و حالا کارهایم را با نام او آغاز می‌کنم.

در ادامه سعید ابوطالب مستندساز با اشاره به روحیات ویژه ملاقلی‌پور گفت: در نگاه اول نمی‌توانستی با رسول ارتباط برقرار کنی اما بعد به دامش می‌افتادی چرا که پاک بود. اگر او الان زنده بود، دیگر نمی‌شد او را تحمل کرد، روزی سه بار سکته می‌کرد، شجاع بود و ریاکاری در او جای نداشت.

در ادامه مراسم محمدرضا فروتن، پوریا آذربایجانی و هادی ایازی هدایایی به پسر و دختر مرحوم ملا‌قلی‌پور اهدا کردند. در پایان مراسم فیلم سینمایی "عصر روز دهم" به نمایش درآمد. جهانگیر الماسی، محمود سماک‌باشی، عبدالرضا زهره‌کرمانی، هوشنگ توکلی، آرش میراسماعیلی، محمدرضا فروتن، امیررضا خادم، محمدرضا هنرمند در این مراسم حضور داشتند.