سید عبدالوهاب سهل آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، با بیان اینکه واردات سنگ به کشور به رغم دستور رئیس جمهور مبنی بر عدم واردات این کالا همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: یکی از مشکلات بخش صنعت استان اصفهان در حال حاضر مشکلات موجود در صنعت سنگ و فرآوری در استان است.

وی ادامه داد: در حال حاضر استان اصفهان تولید حدود 50 درصد از سنگ کشور را بر عهده دارد و این در حالی است که واردات بی‌رویه سنگ به کشور زیان تولیدکنندگان اصفهانی را در پی داشته است.

رئیس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان اصفهان افزود: مسئولان باید پاسخ‌گو باشند چرا در شرایطی که تولید سنگ مورد نیاز کشور در داخل نیز می‌تواند انجام شود واردات این کالا همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه مساله جابه‌جایی واحدهای پخت آجر در شرق استان، دولت آباد و گز یکی از مشکلات پیش‌روی صنعت آجر استان است، تصریح کرد: با وجود اینکه تصمیم‌گیری به منظور جابه‌جایی‌واحدهای آجرپزی استان اصفهان نهایی شده است اما تاکنون هیچ اقدامی برای این تصیم گرفته نشده است.

سهل‌آبادی بیان داشت: 52 درصد از آجر مورد نیاز کشور در استان اصفهان تولید می‌شود که این واحدها نیز در تامین گاز مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند.

وی با تاکید بر اینکه خطوط گازرسانی از مقابل واحدهای آجرپزی استان عبور می‌کند اما برخی از این واحدها همچنان با مشکل تامین گاز مورد نیاز خود روبه‌رو هستند، گفت: تعدادی از واحدهای آجرپزی با پرداخت هزینه یک‌صد میلیون تومانی برای واحدهای تولیدی خود گاز مورد نیاز را تامین کرده‌اند.

رئیس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به تمامی مشکلاتی که واحدهای تولید آجر برای ادامه تولید دارند، بانک‌ها تنها هنگامی وارد عمل می‌شوند که کمک آنها برای این واحدها موثر نیست.

وی ادامه داد: با توجه به نزدیکی به روزهای پایانی سال، نقدینگی واحدهای تولیدی استان اصفهان وضعیت چندان مناسبی ندارند و بالا بودن بهره بانکی نیز به مشکلات پیشین آنها اضافه کرده است.

سهل آبادی با بیان اینکه صنایع استان اصفهان از نظر بیمه در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند، گفت: شرکت‌های بیمه‌گر واحدهای صنعتی با تعداد پنج نفر کارگر کمتر را تحت پوشش بیمه قرار نمی‌دهند که در این مورد نیز با مسئولان مربوطه مذاکراتی انجام شده است اما این پیگیری‌ها هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

وی ادامه داد: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سهمیه سوخت در بخش صنعتی، 800 لیتر در روز بود که با اجرایی شدن این قانون، سهمیه صنایع به 400 لیتر در روز کاهش یافته است.

رئیس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان اصفهان اضافه کرد: صنایع استان اصفهان در حال حاضر در دو شیفت کاری مشغول فعالیت‌اند که ضروری است با توجه به مشکلات معیشتی کارگران مسئولان توجه بیشتری به بخش صنایع اصفهان نشان دهند تا این اقدام نویدی برای پایان سال کارگران باشد.