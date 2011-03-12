به گزارش خبرگزاری مهر، فلسفه علم موضوع و مسئله جدیدی نیست و تاریخ و پیشینه آن به قدمت خود فلسفه است.

این اثر به بررسی تاریخ فلسفه علم و متفکران اصلی و مهم آن می‌پردازد. کتاب مشتمل بر دوازده مقاله تخصصی درباره آرای فیلسوفان علم و موضوعات اساسی در فلسفه علم است.

بیشتر فیلسوفان از افلاطون و ارسطو گرفته تا فیلسوفان معاصر، فیلسوف علم بوده‌اند. به رغم این موضوع این اثر تکیه و تأکید خود را بر فلسفه علم مدرن قرار داده است. بر این اساس فلسفه علم از قرن نوزدهم به این سو مورد بررسی قرار گرفته است.

فیلسوفانی چون میل، کارنپ، کواین، پوپر، فایرابند، پاتنم، هکینگ و کارترایت از جمله فیلسوفان علم دوران مدرن هستند که در این اثر آرای آنها مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

این کتاب با عنوان "فلسفه علم: متفکران کلیدی" اوایل سال آینده میلادی از سوی انتشارات کانتینیوم منتشر می‌شود. جیمز براون استاد دانشگاه تورنتوی کاناداست.