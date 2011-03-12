برومند: در این مراسم جای خواهرم احترام خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مراسم "بچه‌های دیروز" جواد مولانیا مجری از آذرمیدخت یوسفی تهیه‌کننده دعوت کرد تا از وحید نیکخواه آزاد تقدیر کند. با ورود نیکخواه آزاد به روی سن بخش‌هایی از فیلم سینمایی "گلنار" پخش شد. وی در این مراسم یادی از علیرضا توپچیان، کامبیز صمیمی مفخم، احمد بهبهانی کرد که امروز دیگر در میان ما نیستند. او همچنین در ادامه صحبت‌هایش از احترام برومند تقدیر کرد.

- شقایق دهقان، بازیگر دیگر مهمانی بود که توسط مجری به روی سن دعوت شد. او در حالی که نفس نفس می‌زد، پشت تریبون ایستاد و گفت: تمام خاطرات کودکی‌ام با حضور شما زنده شد. من در آن سال‌ها همیشه برای دیدن برنامه‌های کودک لحظه‌شماری می‌کردم و حالا پسر کوچکم وقتی برنامه‌های قدیمی را می‌بیند، لذت می‌برد. او در ادامه بعد از خواندن متنی از مرضیه برومند تقدیر کرد.

- نحوه آمدن مرضیه برومند به روی سن جالب بود. او دستش را به سمت حاضران دراز کرده بود که از او استقبال زیادی کرده بودند.

- مرضیه برومند در ادامه این مراسم خطاب به حاضران گفت: من هر روز که می‌گذرد بیشتر پی به اهمیت حرفه‌ام می‌برم و احساس می‌کنم بار مسئولیت سنگینی بر دوشم است، به همین دلیل باید در کارمان دقت کنیم. من از همکارانم می‌خواهم که بیشتر مواظب باشند و سعی کنند روز به رو برنامه‌های بهتری بسازنند.

وی در ادامه با قدردانی از برگزارکنندگان این جشن گفت: در این مراسم جای خواهرم احترام برومند خالی است. به نظرم مسئولان اشتباه کردند که از او در این مراسم دعوت نکردند. من اگر به اینجا رسیدم به خاطر این است که پا جای پای او گذاشته‌ام.

- بعد از صحبت‌های مرضیه برومند بخش‌هایی از "مدرسه موش‌ها" و برنامه‌ای که در دهه 60 با لیلا حاتمی و لیلی رشیدی اجرا کرده بود، پخش شد. مجری برنامه بعد از پخش این برنامه از حاضران خواست گرچه حاتمی و رشیدی در این جمع نیستند، ولی آن دو را تشویق کنند.

- محبوبه سمیعی، تهیه‌کننده برنامه "بچه‌های دیروز" از دیگر کسانی بود که به روی سن دعوت شد و از گیتی خامنه مجری تقدیر کرد. گیتی خامنه رو به حاضران گفت: مردم همیشه ما را می‌بینند، اما همکاران زیادی از ما در پشت صحنه فعالیت می‌کنند که زحمات‌شان را نباید نادیده گرفت. وی در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد که هر چه دارد از مردم است.

- نکته جالب توجه این بود که خامنه چندین بار از دکتر احمدی مدیر شبکه تهران برای طراحی برنامه "بچه‌های دیروز" و برگزاری این مراسم قدردانی کرد، اما در همان چند بار به اشتباه به جای احمدی، احمدیان می‌گفت!

- لاله صبوری نویسنده و کارگردان هنری برنامه "رنگین کمان" دیگر مهمانی بود که به روی سن دعوت شد. وی در این مراسم گفت: دو سال است که وارد کار کودک شده‌ام که به واسطه شبکه تهران بود. خوشحالم که در برنامه "رنگین کمان" حضور دارم.

وی در ادامه این مراسم از الهه رضایی تقدیر کرد. رضایی در این مراسم گفت: در این جشن بزرگان زیادی حضور دارند و من احساس شرمندگی می‌کنم که پشت تریبون بایستم و صحبت کنم. امیدوارم همیشه این لطف نصیب ما شود و بتوانیم کارهای خوبی انجام بدهیم. اگر برنامه "بچه‌های دیروز" موفق شد به خاطر طراحی خوب آن بود که مقدمات هم خیلی صحیح انجام شد. آرزوم می‌کنم همیشه مخاطبان برنامه را دوست داشته باشند.

الهه رضایی در ادامه خاطره‌‌ای تعریف کرد که خانم میانسالی به او گفت از زمانی که بچه بوده او را در تلویزیون دیده است.

ـ لاله صبوری هم به شوخی خطاب به رضایی گفت: از زمانی که ما کوچک بودیم شما و خانم خامنه را در تلویزیون دیدیم.

- - - - - - - -

ادامه دارد