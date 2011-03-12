کناره گیری قذافی به نفع آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پی تی آی، "باراک اوباما" امروز شنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت: "معمر قذافی" رهبر لیبی در مقایسه با مخالفین قدرت تیراندازی بیشتری دارد اما در مسیر اشتباه تاریخ گام برداشته است و باید فورا از قدرت کناره گیری کند.

اوباما گفت: معتقدم که قذافی دلواپس ایجاد آزادی در لیبی است. می خواهیم تا با مخالفین در ارتباط باشیم و هچنین از طریق رایزنی با جامعه بین الملل تلاش کنیم تا قذافی از قدرت برکنار شود.

رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد: نه تنها آمریکا بلکه جامعه بین الملل متعهد هستند تا از تکرار حوادث مشابه با جنگ بالکان در دهه 1990 جلوگیری کنند. همانطور که قبلا گفتم، بر اوضاع بحرین نظارت داریم و بر اساس آنچه که فکر می کنیم مفید خواهد بود، اقدامات هماهنگی را انجام می دهیم.

اوباما اظهار داشت: به نفع آمریکا و مهمتر از همه به نفع مردم لیبی است تا قذافی از قدرت کناره گیری کند و ایالات متحده و جامعه بین الملل بر فشارهای خود علیه رهبر لیبی ادامه می دهند.

باراک اوباما همچنین پیشتر گفته بود: معمر قذافی فوراً قدرت را واگذار کند. قذافی، مشروعیت خود را در نزد مردمش از دست داده و باید برود. مردم لیبی شایسته نظام سیاسی بهتری هستند.

وی گفته بود: مردم لیبی شایسته دولت و حکومتی هستند که به آرزوهای آنها پاسخ دهد و از حقوق جهانی شناخته شده آنها حفاظت کند.