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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۹

باراک اوباما:

کناره گیری قذافی به نفع آمریکاست

کناره گیری قذافی به نفع آمریکاست

رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به تلاشهای جامعه بین الملل برای افزایش فشارها علیه دیکتاتور لیبی گفت: به نفع آمریکا و مهمتر از همه به نفع مردم لیبی است تا "معمر قذافی" از قدرت کناره گیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پی تی آی، "باراک اوباما" امروز شنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت: "معمر قذافی" رهبر لیبی در مقایسه با مخالفین قدرت تیراندازی بیشتری دارد اما در مسیر اشتباه تاریخ گام برداشته است و باید فورا از قدرت کناره گیری کند.

اوباما گفت: معتقدم که قذافی دلواپس ایجاد آزادی در لیبی است. می خواهیم تا با مخالفین در ارتباط باشیم و هچنین از طریق رایزنی با جامعه بین الملل تلاش کنیم تا قذافی از قدرت برکنار شود.

رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد: نه تنها آمریکا بلکه جامعه بین الملل متعهد هستند تا از تکرار حوادث مشابه با جنگ بالکان در دهه 1990 جلوگیری کنند. همانطور که قبلا گفتم، بر اوضاع بحرین نظارت داریم و بر اساس آنچه که فکر می کنیم مفید خواهد بود، اقدامات هماهنگی را انجام می دهیم.

اوباما اظهار داشت: به نفع آمریکا و مهمتر از همه به نفع مردم لیبی است تا قذافی از قدرت کناره گیری کند و ایالات متحده و جامعه بین الملل بر فشارهای خود علیه رهبر لیبی ادامه می دهند.

باراک اوباما همچنین پیشتر گفته بود: معمر قذافی فوراً قدرت را واگذار کند. قذافی، مشروعیت خود را در نزد مردمش از دست داده و باید برود. مردم لیبی شایسته نظام سیاسی بهتری هستند.

وی گفته بود: مردم لیبی شایسته دولت و حکومتی هستند که به آرزوهای آنها پاسخ دهد و از حقوق جهانی شناخته شده آنها حفاظت کند.

کد مطلب 1272172

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