به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، منصور پورحیدری پس از ورود به شهر ریاض عربستان در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: با پرواز تهران- دبی - ریاض به عربستان سفر کردیم که با توجه به معطلی 90 دقیقه در فرودگاه دبی برای تغییر پرواز، سفرمان طولانی نبود و بازیکنان خسته نشدند.

وی ادامه داد: از امروز تمرینات تیم استقلال ساعت 20:30 دقیقه هر شب برگزار می‌شود که محل آنها پس از مشخص شدن زمین تمرینی که در اختیار باشگاه استقلال قرار می‌گیرد، اعلام می‌شود. ضمن اینکه عصر روز دوشنبه هم آخرین تمرین این تیم در زمین اصلی ورزشگاه ملک فهد برگزار می‌شود.

سرپرست تیم فوتبال استقلال در مورد انگشت نگاری و چشم نگاری از بازیکنان این تیم در بدو ورود به عربستان خاطرنشان کرد: این قانون است، اشکالی ندارد و باید به آن احترام گذاشت. شما ببینید مسئول این فرودگاه که این قانون را برای بازیکنان تیم سپاهان اجرا نکرد، همچنان در بازداشت است.

وی با بیان اینکه کادر فنی استقلال تیم الشباب عربستان رابه خوبی آنالیز کرده، تاکید کرد: ما برای پیروزی به عربستان آمدیم زیرا پس از تساوی در بازی نخست به برد در این دیدار نیاز داریم. در این بازی تساوی برایمان با باخت فرقی ندارد و تنها باید پیروز شویم.

پورحیدری در پایان محسن یوسفی را تنها مصدوم استقلال در این دیدار دانست و گفت: مجتبی جباری و بیژن کوشکی در حال حاضر در تهران هستند و با توجه به سفر علی فتح الله زاده در چند روز اخیر، پس از بازگشت تیم به تهران در مورد این دو بازیکن تصمیم گیری خواهد شد.

دیدارتیم‌های فوتبال النصرعربستان و استقلال ایران در چارچوب هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه شب هفته جاری در ورزشگاه ملک فهد ریاض برگزار می‌شود.