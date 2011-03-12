اینتر در دیدار پربرخورد متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اینتر جمعه شب در آغاز هفته بیست و نهم رقابت های سری آ با نتیجه یک بر یک در زمین برشا متوقف شد. "ساموئل اتوئو" در دقیقه 18 تیم اینتر را پیش انداخت اما "آندره‌آ کاراچیولو" در فاصله پنج دقیقه تا پایان بازی، گل تساوی را به ثمر رساند. همین بازیکن چهار دقیقه بعد یک ضربه پنالتی را از دست داد تا اینتر با یک امتیاز ورزشگاه "ریگامونتی" را ترک کند. "ایوان کوردوبا" در دقیقه 89 از اینتر اخراج شد و "کاراچیولو" در دقیقه 90 از برشا.

هفته بیست و نهم رقابت های سری آ طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

شنبه 21/12/1389

* سسنا - یوونتوس

یکشنبه 22/12/1389

* میلان - باری

* کیه‌وو - فیورنتینا

* رم - لاتزیو

* لچه - بولونیا

* کالیاری - اودینزه

* جنوآ - پالرمو

* کاتانیا - سامپدوریا

* پارما - ناپولی

جدول رده بندی:

1- میلان 61 امتیاز

2- اینتر 57 امتیاز - یک بازی بیشتر

3- ناپولی 53 امتیاز

4- لاتزیو 51 امتیاز

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18- لچه 28 امتیاز

19- برشا 26 امتیاز- یک بازی بیشتر

20- باری 16 امتیاز