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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۸

وزارت علوم اعلام کرد:

استفاده موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی از امکانات دانشگاههای دولتی

استفاده موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی از امکانات دانشگاههای دولتی

استفاده موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی از برخی امکانات دانشگاههای دولتی در سراسر کشور فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی وزارت علوم طی اطلاعیه ای به دانشگاههای دولتی اعلام کرده است که با توجه به اینکه ارتقای کیفی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و لزوم بهره وری در آموزش عالی مبتنی بر طرح آمایش آموزش عالی مورد توجه حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع است، پیشنهاد می شود در صورت امکان زمینه استفاده موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی از کتابخانه الکترونیکی دانشگاههای دولتی مجهز به امکان مزبور فراهم شود.

این موضوع باید با هماهنگی هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانی مستقر در دانشگاههای مادر استان انجام شود.

کد مطلب 1272176

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