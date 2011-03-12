640 ایثارگر اردبیلی از طرح پزشک مشاور بهره مند شدند

علی منصور لکورج در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: طرح پزشک مشاور ایثارگران از سال جاری در راستای تکریم ایثارگران و صیانت از فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و ارتقا روحیه فرهنگی جامعه ایثارگری اجرا می شود.

وی تکریم ایثارگران و صیانت از فرهنگ ایثار و شهادت را در امعه از مهمترین اهداف اجرابی طرح برشمرد و اضافه کرد: اجرای این طرح توانسته در ارائه راهنمایی و آگاهی دهی در ضوابط و مقررات کمیسیون در تعیین درصد و نحوه پی گیری از وضیعت ایثارگران به خود انها بسیار سازنده باشد.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اعتماد سازی و اطلاع رسانی شفاف و قانونمند برای متقاضیان شرکت در کمیسیون پزشکی، ارائه مشاوره برای ایثارگران، معاینه حضوری ایثارگران و معرفی آنها برای شرکت در کمیسیون پزشکی که امکان افزایش درصد خواهند داشت، را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد.

وی از شرکت 467 نفر در جلسات تعیین درصد ایثارگران در طول سال جاری خبر داد و افزود: از مجموع شرکت کنندگان در مرحله اول 229 نفر تعیین درصد و پرونده 238 نفر نیز تجدید نظر شده است.

منصور لکورج همچنین تعداد جانبازان متقاضی و شرکت کننده در کمیسیون حالت اشتغال یا از کار افتادگی کلی را 100 نفر اعلام و تصریح کرد: از این میزان 62 نفر مشمول قانون مستمری و سه نفر از کار افتادگی معرفی شده اند و پرونده 35 نفر نیز مورد تایید کمیسیون قرار نگرفته است.

وی در پایان با اشاره به طرح پایش سلامت در بین جمعیت جانبازان و ایثارگران استان خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح سازمان بنیاد شهید از وضیعت جسمی و روانی خانواده های شاهد و جانبازان اطلاع حاصل می کند.