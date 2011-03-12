دومین اجلاس کمیته سیاسی ایران و بولیوی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "بهروز کمالوندی" در این اجلاس که وزیر بهداشت بولیوی وتعدادی دیگر از معاونین وزارتخانه های ذیربط و مقامات وزارت خارجه بولیوی در آن شرکت داشتند، زمینه های مختلف روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همکاری های بین المللی و موضوعات منطقه ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نحوه اجرای موافقتنامه های اقتصادی موجود بین دوکشور نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.



"خوان کارلوس تخدا الورالدا" معاون وزارت خارجه بولیوی دیدار روسای جمهور ایران و بولیوی از کشورهای یکدیگر و امضای تفاهمنامه های مختلف در زمینه های اقتصادی و تجاری را نشانه سطح بالای روابط دوجانبه دانست و ابرازامیدواری نمود ادامه تبادل نظرات موجب تقویت روزافزون روابط دوکشور و درجهت منافع دوملت باشد.



کمالوندی نیز دراین ملاقات با اشاره به روابط عالی بین دوکشور وجود مکانیزم مشورتی را نیز نشاندهنده جدیت طرفین برای گسترش روابط دانست که موجب حسادت برخی قدرت ها شده است و بر حمایت دوکشور ازمواضع یکدیگر در مجامع بین المللی تاکید کرد.



معاون وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به پیشرفت های علمی و اقتصادی ایران طی 3 دهه گذشته علیرغم جنگ تحمیلی و فشارها وتحریم های قدرت های بزرگ، آن را ناشی ازبرنامه ریزی دقیق و تلاش و کوشش جوانان کشور دانسته و ازاجرای برنامه هدفمندی یارانه ها درکشور درچارچوب اجرای بیشتر امور زیربنایی کشور به عنوان یکی از موفقیت های دیگر کشور در بخش اقتصادی که با همکاری مردم علیرغم تبلیغات سوء و مخرب دشمنان کشورصورت گرفت، یاد کرد.



بهروز کمالوندی همچنین در تشریح وضعیت خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله دلائل آن را ناشی از بی توجهی به حقوق مشروع مردم این کشورها طی سال های گذشته توسط حکام دست نشانده فاسد و تحقیر شدن آنها توسط آمریکا و هم پیمانانش دانست.



دراین اجلاس همچنین دوطرف با اشاره به لزوم تغییر وضعیت غیرعادلانه جهان کنونی به خصوص سازمان ملل برهمکاری های مشترک دوکشور و مجامع بین المللی در جهت برقراری صلح و عدالت تاکید کردند.



درپایان دومین اجلاس کمیته مشورتی، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه مختلف نیز به امضاء رسید.