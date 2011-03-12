امکانات مرکز گسترش زبان فارسی پاسخگوی نیاز مخاطبان نیست

قهرمان سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاستی‌های این مرکز در خدمات دهی به مراجعانش گفت: مجموعه نیازها بسیار بیشتر از ظرفیت‌ها و امکانات ماست و همین باعث ایجاد فاصله‌ای عظیم بین درخواست‌ها و پاسخ به درخواست‌ها شده است.

وی افزود: البته خوشبینانه است اگر فکر کنیم این شکاف یکسره پُر می‌شود ولی امیدواریم حرکت ما به گونه‌ای بوده باشد که بتوانیم حداقل در آینده نزدیک تقاضاها را پاسخ دهیم.

رئیس مرکز گسترش زبان فارسی گفت: کاستی‌های مرکز بسیار زیاد است؛ نخست اینکه ما نیازمند یک اقتدار تشکیلاتی هستیم تا مجموعه اقدامات پراکنده‌ای را که در جاهای مختلف برای گسترش زبان فارسی انجام می‌شود، یک کاسه کند.

سلیمانی اضافه کرد: مسئله دوم نقصان امکانات و کمبود مسائل مادی است؛ متولیان رسمی زبان‌ها در همه نقاط دنیا هر آنچه در توان داشته باشند، برای گسترش زبانشان به خدمت می‌گیرند اما آنچه ما در اختیار داریم به هیچ وجه پاسخگو نیست.

وی به اقبال روزافزون به زبان فارسی اشاره کرد و گفت: بازسازی منابع انسانی و شکل‌گیری هسته‌های کارشناسی در مرکز گسترش زبان فارسی از دیگر نیازهای ضروری ماست.

رئیس مرکز گسترش زبان فارسی همچنین درباره برنامه‌های این مرکز برای سال 1390 تاکید کرد: متاسفانه بحث "بنیاد سعدی" همچنان در چرخه اداری مانده است و باید منتظر ماند و دید که این بحث به چه سرانجامی می‌رسد.

سلیمانی ادامه داد: البته کار آموزش و گسترش زبان فارسی زمانبر است؛ دوره‌های آموزشی مرکز، فرصت‌های مطالعاتی، حمایت‌ها از پایان‌نامه‌ها و کرسی‌های زبان فارسی همچنان سر جایش باقی می‌ماند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با پیگیری بحث المپیادهای زبان فارسی که اخیراً در مرکز گسترش زبان فارسی کلید خورده است، امکان گزینش بهتر نیروی انسانی در سال 90 فراهم شود.

رئیس مرکز گسترش زبان فارسی همچنین گفت: خوشبختانه وزارت علوم پذیرفته است که برای پذیرش بورسیه‌های تحصیلی زبان فارسی محدودیت قائل نشود و به کسانی که به زبان فارسی کسانی علاقه‌مند هستند و البته شرایط لازم را هم دارند، این بورسیه را اعطا کند.