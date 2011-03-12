فعالیت تمام مراکز معاینه فنی تا 28 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عسگری مشاور مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها در نشست خبری که صبح شنبه در این مرکز برگزار شد با اشاره به اینکه از یکم فروردین ماه سال 90 تمامی خودروهای مدل 88 مشمول معاینه فنی میشوند، گفت: این مراکز از تاریخ دوم فروردین از ساعت 8 صبح تا 16 به مراجعه کنندگان خدمات رسانی میکنند.
سال گذشته دو هزار نفر از سفرهای نوروزی خود برنگشتند که توجه بیشتر به معاینه فنی میتوانست از این تلفات بکاهد. حتی اگر توجه به معاینه فنی یک نفر از آمار کشته شدگان بکاهد کار ارزشمندی در این رابطه انجام دادهایم به همین دلیل از شهروندان میخواهیم قبل از خرید نوروزی معاینه فنی را در اولویت خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه مردودی خودروها در مراکز معاینه فنی عمدتاً به دلیل آلایندگی آنهاست، گفت: 35 درصد خودروهایی که به مراکز معاینه فنی مراجعه میکنند به دلیل آلایندگی موفق به دریافت برگه معاینه فنی نمیشوند. امیدواریم با رعایت نکات فنی مردودی خودروها کاهش پیدا کند و هوای سالمتری داشته باشیم.
عسگری ادامه داد: به رغم فعالیتهای زیادی که در این حوزه انجام میشود هنوز از دو میلیون خودرو واجد شرایط نیمی از آنها به این مراکز مراجعه نکردهاند و از نظر آماری رشد اندکی نسبت به سال 87 داشتهایم.
وی با اشاره به طرح استقبال از بهار در مراکز معاینه فنی، گفت: همه مراکز معاینه فنی با پیامهای نوروزی تزیین شدهاند و همچنین برنامههای فرهنگی بسیاری پیشبینی شده است.
در ادامه این نشست صدرالدین علیپور مدیرعامل جدید ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران با تاکید بر اهمیت معاینه فنی در ارتقاء بحث ایمنی خودروها گفت: با توجه به سیاست کلی شهرداری در جهت تبدیل شدن به یک نهاد اجتماعی تلاش میکنیم با بالا بردن سطح دانش عمومی توجه شهروندان را به معاینه فنی جلب کنیم تا مردم خودشان از معاینه فنی استقبال کنند و همان طور که یک روز بدون بیمه از خودروهایشان استفاده نمیکنند به دلیل در نظر گرفتن عواقب احتمالی بدون داشتن برگه معاینه فنی از خودروهایشان استفاده نکنند.
وی با تاکید بر اینکه در برنامههای معاینه فنی به آموزش توجه ویژهای می شود، گفت: باید برای بهبود روشها به جز اعمال قانون و ایجاد زیرساختها باید به بحث آموزش توجه ویژهای کرد که در این میان رسانهها نقش ویژهای دارند.
علیپور ادامه داد: تخصصی کردن و دانشبنیان کردن معاینه فنی یکی دیگر از سیاستهای سال آتی معاینه فنی است زیرا اگر قرار باشد این مرکز به آزمایشگاه تخصصی برای تایید عملکرد مراکز معاینه فنی سراسر کشور تبدیل شود باید بیشتر با مراجع تخصصی ارتباط برقرار کند و سطح دانش خود را نیز ارتقا بخشد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در این حوزه فعالتر از گذشته عمل میکند، گفت: برای آسودگی خاطر شهروندان نیز نظارت عالیه در تمامی مراکز معاینه فنی انجام میشود.
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