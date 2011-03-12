به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به بررسی مواجهه فکری فرگه با کانت و تأثیری که فلسفه فرگه از رهگذر نقد کانت داشته می‌پردازد.

در حالی که تقابل و مواجهه کانت با فیلسوفان اولیه فلسفه تحلیلی از جمله راسل، مور، رادلف کارنپ بارها مورد مطالعه قرار گرفته است ولی هنوز اثری که به بررسی رابطه آرای کانت و فرگه بپردازد وجود ندارد.

این کتاب با هدف پر کردن این شکاف که خللی در فهم ریشه‌های فلسفه تحلیلی ایجاد می‌کند به نگارش درآمده است.

کانت معتقد بود علومی چون ریاضیات از جمله علوم ترکیبی پیشینی هستند. فرگه این نظر کانت را رد می‌کند و ریاضیات را علم پیشینی نمی‌داند.

این مواجهه فرگه با کانت بنیانهای ریاضیات در خصوص اصول تحلیلی را بنا نهاد. فرگه در ایجاد این بنیانها نقش بسزایی ایفا کرد.

کتاب حاضر در چهار بخش اصلی سامان یافته است. بخش اول به بررسی منطق قدیم و جدید می‌پردازد. در بخش دوم دیدگاه کانت درباره مفاهیم، شهود و ریاضیات مورد بررسی قرار می‌گیرند. بخشهای سوم و چهارم به تعاریف و اصول فلسفه تحلیلی در نتیجه مواجهه فرگه و کانت می‌پردازند.

این کتاب با عنوان "ریشه‌های فلسفه تحلیلی: کانت و فرگه" اواخر سال میلادی جاری از سوی انتشارات کانتینیوم منتشر می‌شود.