سرزمین آفتاب تابان فلج شد/ شدیدترین زلزله 140 سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ها آخرین آمار قربانیان زلزله 8.9 دهم ریشتری ژاپن را 1000 نفر اعلام کرد. این در حالی است که روز گذشته 200 جسد در سواحل شمالی ژاپن کشف شد.

شبکه خبری الجزیره با اشاره به اینکه زلزله روز گذشته در ژاپن طی 140 سال اخیر بی سابقه بوده است، تاکید کرد: هم اکنون فعالیت در بنادر، پالایشگاههای نفتی، کارخانجات مختلف و نیروگاههای ژاپن کاملا تعلیق شده است.



همچنین مقامات ژاپن فعالیت تمامی نیروگاههای هسته ای در این کشور را به علت نگرانی از انتشار تشعشعات رادیو اکتیو متوقف کرده اند. این در حالی است که آتش سوزی در نیروگاه هسته ای اوناگاوا در شمال شرقی ژاپن احتمال وقوع نشت مواد هسته ای را ایجاد کرده است.



بنابر اعلام منابع آگاه زلزله شدید 8.9 ریشتری در ژاپن به مدت دو دقیقه ادامه داشته است که موجبات ویرانی بسیاری از تاسیسات زیربنایی و آتش سوزی در مناطق مختلف را ایجاد کرده است.



از سوی دیگر، امواج سونامی پس از درنوردیدن ژاپن به سوی سواحل روسیه، تایوان، فیلیپین، اندونزی، هاوایی و سواحل غربی آمریکا حرکت کرده است. اما به نظر می رسد با توجه به کاهش شدت آن تلفات چندانی در پی نداشته باشد.



خاطر نشان می شود کشورهای ژاپن، اندونزی و تایوان همگی در کرانه های اقیانوس آرام قرار دارند که مرکز زمین لرزه و شکل گیری امواج سونامی بوده است.



200 جسد در سواحل شمالی ژاپن کشف شد



منابع خبری از کشف اجساد بیش از 200 نفر در سواحل زلزله زده شمال شرقی ژاپن خبر دادند.



به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه با پخش تصاویری از کشف اجساد 200 نفر در سواحل شمال شرقی ژاپن خبر داد.



این شبکه خبری اعلام کرد: به نظر می رسد این افراد در کشتی پهلو گرفته در نزدیکی سواحل ژاپن حضور داشته اند که امواج سونامی بشدت به کشتی آنها برخورد کرده و موجبات مرگ آنان را فراهم آورده است.



منابع خبری همچنین اعلام کردند زلزله 8.9 دهم ریشتری دیروز در ژاپن به مدت 2 دقیقه طول کشیده که همین امر احتمال تلفات را افزایش داده است.



آتش سوزی در تاسیسات هسته ای ژاپن/ احتمال نشت تشعشعات رادیو اکتیو



در حالی که آمار قربانیان زلزله در ژاپن به 1000 نفر رسید، آتش سوزی در یکی از نیروگاههای هسته ای این کشور باعث از کارافتادن سیستم خنک کننده آن شده است.



به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره از آتش سوزی در تاسیسات هسته ای اوناگاوا در شرق ژاپن خبر داد. بر این اساس، در پی آتش سوزی در یکی از بخشهای این تاسیسات هسته ای سیستم خنک کننده آن از کار افتاده است.

در پی این آتش سوزی مقامات ژاپنی احتمال نشت تشعشعات رادیو اکتوی را رد کرده اند اما با توجه به زلزله شدید 8.8 ریشتری اخیر، احتمال وقوع هر گونه واقعه غیر مترقبه ای وجود دارد.



همچنین این زلزله باعث توقف فعالیتهای 4 نیروگاه هسته ای دیگر در ژاپن شده است.



امواج سونامی به ژاپن رسید/ هفت زمین لرزه در اندونزی



در حالی که منابع آگاه از ورود امواج سونامی به شمال ژاپن و تخریب مناطق ساحلی خبر می دهند که ساعتی پس از آن 7 زمین لرزه در اندونزی احساس شد.



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، مرکز لرزه نگاری آمریکا شدت زمین لرزه ژاپن را 8.8 ریشتر اعلام کرد. این در حالی بود که برخی منابع خبری پیش از این شدت این زمین لرزه را 7.9 دهم ریشتر اعلام کرده بودند.





در پی این زمین لرزه شدید در سواحل شمال ژاپن امواج سونامی وارد این مناطق شد. بر این اساس، بسیاری از مناطق و تاسیسات ساحلی در شمال ژاپن تخریب شده و خودروهای سبک و سنگین بسیاری سوار بر امواج سونامی شناور شده اند.



اعلام زودهنگام هشدار سونامی در ژاپن باعث شد مردم مناطق ساحلی سریعا این مناطق را تخلیه کرده تا تلفات جانی تاکنون گزارش نشود.



از سوی دیگر، پس لرزه های شدید هم اکنون توکیو پایتخت ژاپن را می لرزاند. برق در بسیاری از مناطق قطع شده و بورس توکیو نیز در پی این زمین لرزه به پایین ترین شاخص خود در هفته های اخیر رسید.



همچنین در ساعات اخیر 7 زمین لرزه در نقاط مختلف اندونزی که در کرانه های اقیانوس آرام قرار دارد احساس شد. نخست وزیر اندونزی پس از این زمین لرزه ها در برخی مناطق حالت فوق العاده اعلام کرد. همچنین خطر وقوع سونامی در مناطق شرقی اندونزی در پی این زمین لرزه گزارش شده است.



از سوی دیگر، لحظاتی پیش از هشدار وقوع سونامی در مناطق از تایوان منتشر شده است که باعث شد ساکنان مناطق ساحلی منازل خود را ترک کنند.



خاطر نشان می شود کشورهای ژاپن، اندونزی و تایوان همگی در کرانه های اقیانوس آرام قرار دارند که مرکز زمین لرزه و شکل گیری امواج سونامی بوده است.