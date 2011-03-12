فیصل مرداسی در گفتگو با مهر گفت: صادرات فرش دستباف در 11 ماهه سال 89 به 473 میلیون دلار رسیده که نسبت به 11 ماهه سال گذشته 30 میلیون دلار افزایش داشته است؛ به نحوی که صادرات فرش دستباف در 11 ماهه ابتدای سال 88، معادل 430 میلیون دلار بوده است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: صادرات فرش دستباف ایرانی در 11 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، به لحاظ ارزشی 10 درصد و به لحاظ وزنی 5 درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: صادرات فرش دستباف در سال 88 معادل 493 میلیون دلار بوده است که اگر در بدبینانه‌ترین حالت در اسفندماه تنها 20 میلیون دلار صادرات انجام شود، رقم صادرات فرش در سال 89 از مرز 500 میلیون دلار خواهد گذشت؛ این در حالی است که اگر رشد 5 تا 10 درصدی را برای اسفندماه هم در نظر بگیریم، در سال 89 صادرات فرش دستباف به 500 میلیون دلار می رسد.

مرداسی به برگزاری نمایشگاه دموتکس شانگهای اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه که از 2 تا 5 فروردین ماه برگزار می شود زمینه ای را فراهم خواهد ساخت تا صادرات فرش دستباف از مرز 500 میلیون دلار بگذرد.