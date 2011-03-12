آببندانهای گرگان شناسنامه دار شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد شاکری صبح شنبه در جلسه شورای اسلامی گرگان افزود: در سالجاری جلسات مشترکی با اعضای شوراهای اسلامی بخش و روستاهای این شهرستان تشکیل شده و تصمیماتی در راستای رفع مشکلات مناطق فوق اتخاذ شده است.

وی با تقدیر ازهمراهی و همدلی همه اعضای شورای این شهرستان از ابتدای دوره سوم تاکنون اضافه کرد: کارنامه فعالیت دوره سوم شورای اسلامی شهرستان گرگان از دوره های قبل پربارتر است.

شاکری، شورا را یک نهاد مردم نهاد اعلام کرد و گفت: تصمیم گیری های اعضای شوراها باید بدور از هرگونه تعصبات سیاسی و قومی فقط در جهت منافع مردم اتخاذ شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان گرگان، با اشاره به عدم معرفی جایگاه این نهاد در بین برخی از ادارات تصریح کرد: متاسفانه تفاوت جایگاه شورای شهرستان و شورای شهر در برخی از ادارات به خوبی تبیین نشده و این نیازمند فرهنگ سازی بیشتری است.

شاکری، از همه اعضا خواست تا همچون گذشته با همکاری و تعامل سازنده درسال جدید هم این رویه ادامه پیدا کند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان گرگان گفت: در مدت باقی مانده تا پایان دوره سوم شوراهای اسلامی باید تلاش خود را برای ایجاد همکاری و تعامل بیشتربین مردم ومدیران ادارات و دستگاه های مختلف بکار بگیریم.

وی افزود: این شورا بنا به وظیفه و مسئولیت مهم خود در جهت رفع مشکلات مردم شهرستان گرگان اقدامات خوبی انجام داده است.