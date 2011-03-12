کاهش مدارس دو نوبته از سال آینده

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون حدود 10 تا 15 درصد مدارس ابتدایی کشور دو نوبته هستند که تلاش می کنیم تا سال تحصیلی آینده تعداد آنها را کاهش دهیم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اگر بخواهیم این طرح را از فروردین ماه سال 1390 اجرا کنیم مشکلی در زمینه تعطیلی دیرهنگام مدارس و تاریکی هوا نداریم.

حاجی بابایی افزود: اما اگر قرار باشد مصوبه را از ابتدای مهر ماه اجرا کنیم باید تعداد مدارس دو نوبته را کاهش دهیم. ضمن اینکه ما عنوان کرده ایم که مدارس روزهای پنجشنبه تعطیل هستند اما نگفته ایم که چه ساعت و دقیقه ای قرار است ساعات آموزشی را افزایش دهیم.

پیش از این وزیر آموزش و پرورش عنوان کرده بود که با تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه 45 دقیقه به ساعات آموزشی افزوده می شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره اجرای نظام آموزشی 6-3-3 گفت: بنا شد اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه را بزودی ابلاغ کرد و فرصتی داشته باشیم آن را برای سال تحصیلی آینده اجرا کنیم در غیر این صورت اجرای آن را به سال بعد موکول می کنیم.

وی ادامه داد: همچنین هنوز مدیران و معلمان را با این نظام آشنا نکرده ایم و قرار است برای آنها در تابستان سه ماه دوره آموزشی برگزار کنیم.