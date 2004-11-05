سهم آسيب ديدگي زنان استان تهران ؛ 14 درصد

رضوان نيري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : با توجه به بالابودن نرخ بيكاري و همچنين بالا بودن سهم آسيب ديدگي زنان در استان تهران، آموزش وافزايش رشته هاي فني حرفه اي وآموزش مهارتهاي زندگي براي زنان ودختران يكي از مهمترين برنامه والويتهاي كارگروه زنان استانداري است .

وي افزود: بنابراين براي برگزاري كلاسهاي آموزش مهارتهاي زندگي در سال جاري 50 ميليون تومان اعتبار به آموزش پروش شهرستان تهران اختصاص پيداكرده است.

وي خاطر نشان كرد: همچنين به منظور آموزش رفتارهاي پرخطر و راههاي جلوگيري و مقابله با آن در مورد زنان آسيب ديده با همكاري سازمان انتقال خون ، يكسري كلاسهاي آموزشي براي كساني كه به منظور اهداي خون مراجعه مي كنند ، در استان تهران برگزار خواهد شد.

مشاور استاندار تهران در امور بانوان تاكيد كرد: آموزش راهنمايان ايرانگردي وجهانگيردي در 4 رشته زبان خارجي ، تاريخ ، جغرافيا و باستانشناسي از ديگر اقداماتي است كه از سوي كارگروه بانوان استانداري تهران انجام و در حال حاضر مرحله گزينش آن آغاز شده ودر نهايت افراد برگزيده در مدت زمان 6 ماه ، 150 ساعت آموزش مي بينند.