پیکر پاک یک شهید در تایباد تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، مراسم تشییع یک شهید نیروی انتظامی عصر جمعه در تایباد برگزار شد، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در این مراسم از مقام این شهید تجلیل و بر عزم راسخ نیروهای نظامی و انتظامی در مقابله با اشرار تاکید کرد.

در این مراسم پیکر شهید گروهبان یکم ولی محمد محمدزاده، پس از انجام مراسم نظامی بر دوش مردم مسلمان و شهید پرور تایباد با شعارهای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر قاچاقچی" تشییع و تا گلزار شهدای منطقه مزار در این شهرستان بدرقه شد.

این شهید پنج شنبه شب طی در گیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح در مرز تایباد به هنگام گشت زنی و مراقبت از نوار مرزی به شهادت رسید.

در این رابطه سردار محمد کاظم تقوی، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: اشرار مسلح در حال حرکت و تردد در نوار مرزی بودند و به محض مشاهده مأموران به سمت آنها تیراندازی کردند و متعاقب آن مرزبانان نیز برای متوقف کردن آنان اقدام به تیراندازی نمودند که در این میان ولی محمد محمدزاده به شهادت رسید.

دو تن از اشرار مسلح نیز در این درگیری به هلاکت رسیدند و بقیه به کشور افغانستان متواری شدند.