شهریار خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نگارش کتاب "مقدمات پژوهشی شعر نو پس از انقلاب 57" به تازگی به اتمام رسیده و این کتاب برای اخذ مجوز به ارشاد ارسال شده است. این اثر کتابشناسی و فهرست مقالات شعر نو پس از انقلاب است.

این منتقد افزود: کتاب رویکردی تاریخی و تحلیلی دارد و به صورت گروهی طی مدت حدود 3 سال نوشته و تدوین شده است. می‌توانم بگویم همه منابع موجود در این زمینه را مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم. نام ناشر اثر را هنوز اعلام نمی‌کنم اما انتشار کتاب توسط ناشر فعلی بستگی به ارشاد دارد البته بعید می‌دانم کتاب در مرحله ممیزی به مشکلی بر بخورد.

خسروی گفت: همان‌طور که گفته شد، کتاب حاصل یک تلاش گروهی است که علی قاسمی، شاهین شیرزادی و آرش پوراکبر و من در جمع‌آوری و تدوین مطالب کتاب مشارکت داشتیم. این افراد از فارغ‌التحصیلان رشته ادبیات و زبان فارسی از دانشگاه تهران هستند.

این شاعر ادامه داد: این کتاب حجم زیادی دارد و تعداد صفحاتش به 1000 صفحه خواهد رسید که ممکن است در دو یا سه جلد منتشر شود.احتمال می‌دهم کتاب تا حدود 6 ماه دیگر به بازار بیاید.

وی درباره اثر دیگرش گفت: کتاب دیگرم مجموعه شعر "عاشقانه‌ای برای 16257" است که پیش از این به ارشاد رفته بود اما به دلیل اعمال ممیزی زیاد کتاب را پس گرفته و با تغییراتی که در آن ایجاد کردم دوباره به ارشاد ارسال شد. این کتاب مجموعه‌ای از اشعار سپید یا بهتر است بگویم بی‌وزن است که مربوط به جریان پارادایم پسانیمایی است که بعد از انقلاب رخ داد.

خسروی افزود: این کتاب سه دفتر شعر عاشقانه را شامل‌ می‌شود و به همین دلیل شاید به‌صورت یک مجموعه سه جلدی منتشر شود. "عاشقانه‌ای برای 16257" حجمی حدود 100 صفحه خواهد داشت و در اشعار آن گاهی تکنیک وزن و بی‌وزنی وجود دارد و بخش‌هایی از شعرهای کتاب موزون هستند.

وی در پایان گفت: از انتشار مجموعه شعر "روایت تورانی شاهنامه" دو هفته می‌گذرد که در انتظار صدور اعلام وصول آن و اجازه پخش هستیم. این کتاب با شمارگان 1100 نسخه توسط نشر جوانه توس منتشر شده است.