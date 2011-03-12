به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مراسم جواد مولانیا، مجری از افشین زینوری، دوبلور دعوت کرد تا به روی سن بیاید. او در حالی که تاکید کرد احساساتی شده، گفت: من جزو بچه‌های دیروز هستم. شاید باور نکنید اما بارها کارتون‌های قدیمی را نگاه کردم و از دیدن آن لذت بردم، حتی وقتی سی دی‌ کارتون‌های قدیمی را برای فرزندم می‌گذارم همراه او می‌نشینم و با لذت فراوان کارتون می‌بینم.

- در ادامه این مراسم او از ژرژ پطروسی تقدیر کرد. پطروسی در این مراسم گفت: من منزوی هستم و معمولاً کمتر در مراسم‌ها شرکت می‌کنم، اما وقتی با من تماس گرفتند و گفتند برنامه‌ای است که قرار است بچه‌ها خاطراتشان را یادآوری کنند با سر به برنامه آمدم. خوشحالم در این جمع حضور دارم، چون خوشبختی همین است.

- در بخشی دیگر از مراسم "بچه‌های دیروز" علی تفرشی خواننده و دخترش میان‌پرده‌ای را اجرا کردند. بعد از این میان پرده موسیقی برنامه‌های "خونه مادربزرگه"، "علی کوچولو" و "مادر من" پخش شد که حاضران همراه با این ترانه‌ها همسرایی کردند.

- در ادامه این مراسم مولانیا یادی از خسرو شکیبایی کرد که موسیقی مادر من را در فیلم "خواهران غریب" به کارگردانی کیومرث پوراحمد خوانده بود.

- کامیار اسماعیلی، مجری برنامه "نیم رخ" در ادامه این مراسم به روی سن دعوت شد و گفت: همیشه معمای بزرگ دوران کودکی‌ام این بود که چرا پدر و مادرم نقاشی‌ها را می‌دیدند و من نمی‌دیدم. او در ادامه از اسدالله اعلایی مدیر سابق کروه کودک شبکه یک تقدیر کرد که 15 سال در این عرصه فعالیت کرده بود.

- اعلایی در این مراسم گفت: خدا را شاکرم که به من لطف کرد تا بتوانم در حد توانم برای بچه‌ها کار کنم. این مراسم خیلی ارزشمند است و از همه کسانی که در این عرصه فعالیت کردند قدردانی می‌کنم.

- مهیار مجیب یا همان عمو نیمای برنامه "رنگین کمان" بعد از ابراز احساسات در این مراسم از پرویز ربیعی دوبلور تقدیر کرد. قبل از صحبت ربیعی بخش‌هایی از کارتون "پسر شجاع" پخش شد که ربیعی دوبلور پدر پسر شجاع بود.

- وی وقتی پشت تریبون قرار گرفت، گفت: من 47 سال در عرصه گویندگی فعالیت می‌کنم. در این سال‌ها بیشتر در فیلم‌های سینمایی صحبت کردم تا کارتون، اما همان چند کارتونی که صبحت کردم جزو کارتون‌های ماندگار برای بچه‌ها شده است که از این اتفاق خوشحالم.

وی در ادامه این مراسم خاطره‌ای تعریف کرد که یک نفر از او پرسیده بود که نام پدر پدر پسر شجاع چه بوده؟! وی در ادامه خاطرنشان ساخت: همیشه به خاطر صدایم نقش‌های جدی و خیلی خشن را صحبت کردم. خوشحالم در جشن "بچه‌های دیروز" حضور دارم.

- نوید محمودی تهیه‌کننده برنامه "نردبان" بعد از خواندن متنی از ناصر چشم‌آذر آهنگساز تقدیر کرد. او بعد از پخش بخش‌هایی از فیلم سینمایی "خواهران غریب" گفت: خوشحالم این قرعه به نام من افتاد تا بتوانم در این مراسم حضور داشتم باشم. من از 9 سالگی با آکاردئون وارد رادیو ایران شدم و فعالیتم را در عرصه ترانه‌سازی آغاز کردم. عمده فعالیت من بعد از انقلاب شروع شد.

وی در ادمه یادی از هنرمندانی کرد که دیگر امروز در میان ما نیستند.

- زهرا عاملی مجری و شاعر کودک دیگر مهمانی بود که به روی سن دعت شد. او تاکید کرد همیشه عاشق کلاه قرمزی بوده است. بعد از گذشت دقایقی از حاضران خواست تا به خاطر او برای کلاه قرمزی دست بزنند و حاضران هم به خاطر دل او دست زدند. او در ادامه از شکوه قاسم‌نیا تقدیر کرد.

- در ادامه این مراسم بخش‌هایی از فیلم سینمایی "گربه آواز خوان" پخش شد که ترانه آن سروده قاسم‌نیا بود، اما در انتها به اشتباه نام عادل بزدوده حک شد .

- قاسم‌نیا هم به خاطرات خوبی که با آقای پرتوی برای این فیلم سینمایی داشت اشاره کرد و گفت: صدای آقای نوذری برای ترانه این فیلم به یادماندنی است.

- در ادامه این مراسم از مسعود احمدی افزادی مدیر شبکه تهران دعوت شد. او در این مراسم جملاتی درباره دوران شیرین کودکی گفت. همچنین پیامک‌های جالبی که به برنامه "بچه‌های دیروز" فرستاده شده بود را خواند. او درباره یکی از پیامک‌ها گفت که مادری فرستاده و گفته بود که 27 سال پیش کنار فرزند بیمارش برنامه کودک می‌دید و حالا دیگر کنار او نیست. او درباره پیامک مادر شهیدی گفت که دیگر فرزندش کنارش نیست.

- در ادامه این مراسم مدیر شبکه تهران از مادر شهید محسن مرادی تقدیر شد. مادر این شهید اظهار امیدواری کرد که اسلام همیشه پابرجا بماند. او تاکید کرد فرزندش همیشه اهل نماز و خواندن قرآن بود.

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ادامه دارد