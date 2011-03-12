8 میلیارد ریال تسهیلات به دانشجویان گرگانی پرداخت شد

محمد فغانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این واحد دانشگاهی در سال 1389 به دو هزار و 556 نفر از دانشجویان مبلغ هشت میلیارد و 578 میلیون و 29 هزار و 878 ریال ریال تسهیلات در قالب وام شهریه کوتاه، میان و بلند مدت، وام اجاره مسکن، وام ازدواج و وام ضروری پرداخت کرده است.

فغانی گفت: این صندوق به دو هزار و 152 نفر از دانشجویان مبلغ شش میلیارد و 328 میلیون و 929 هزار و 878 ریال وام شهریه کوتاه مدت و میان مدت و به 25 نفر بیش از یک میلیارد ریال وام اجاره مسکن پرداخت کرده است.

وی دریافت کنندگان وام ضروری را چهار نفر به مبلغ 315 میلیون ریال، وام ازدواج را 57 نفر به مبلغ 684 میلیون ریال ذکر کرد.

فغانی گفت: صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان از محل وام بلند مدت بعد از فراغت از تحصیل به 318 نفر از دانشجویان مبلغ یک میلیارد و 431 میلیون ریال تسهیلات اعطا کرده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویی واحد گرگان بیان داشت: این صندوق در راستای ارائه خدمات رفاهی در نظر دارد با اطلاع رسانی به موقع و با شناسایی افراد بی بضاعت و نیازمند نسبت به رفع مشکلات مالی آنان در کمترین زمان ممکن اقدام و با تامین اعتبار تعداد بیشتری وام در قالب های مختلف به دانشجویان متقاضی ارائه کند.

وی تصریح کرد: دانشجویانی که تقاضای استفاده از تسهیلات وام دانشجویی را داشته باشند می توانند با مراجعه به دفتر صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه و تکمیل فرم های مربوطه و ارائه مدارک لازم، برای دریافت وام اقدام کنند.