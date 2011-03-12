حسین ناطقی نایب قهرمان مرحله چهارم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله چهارم از تور بین المللی دوچرخه سواری جلاجاه مالزی امروز شنبه در مسافت 6/89 کیلومتری کوالارامپون به پکال برگزار شد که در این مرحله رکابزنی از مالزی با زمان یک ساعت و 52 دقیقه و 24 ثانیه زودتر از دیگران به خط پایان رسید.

حسین ناطقی از تیم ولی عصر کرمان با همین زمان دوم شد و "بوریس شپیلفسکی" از تیم پتروشیمی تبریز در رده سوم ایستاد. در این مرحله از تیم ولیعصر کرمان، محمد زنگی آبادی دررده هفدهم قرار گرفت. سیعد ناطقی پنجاهم شد، امین اسلامپور شصت و ششم و سید معزالدین سید رضایی عنوان صد و یکم را از آن خود کرد.

از تیم پتروشیمی تبریز هم، مهدی سهرابی بیست وچهارم و "مارکوس ایبگر" بیست و ششم شدند. بهنام خسروشاهی و حسین عسگری به ترتیب در رده سی و دوم و سی و پنجم قرار گرفتند. قادر میزبانی هم رده ای بهتر از صد وهفتمی را از آن خود نکرد.

در مجموع بخش انفرادی بهترین رکابزنان حاضر در تور، دوچرخه سواری از مالزی پیراهن طلایی را از آن خود دارد. پیراهن امتیازی هم از آن رکابزنی از کشور میزبان است. در بخش کوهستان نیز نماینده ژاپن این پیراهن را برای خود حفظ کرده است.

در مجموع بخش تیمی، پتروشیمی تبریز با زمان 41 ساعت و 45 دقیقه و 26 ثانیه همچنان بر صدر جدول تکیه زده است. تیم ولی عصر کرمان نیز در میان 25 تیم حاضر عنوان بیست و دوم را دارد. در بخش تیم های آسیایی حاضر در این تور هم پتروشیمی و ولی عصر به ترتیب دوم و سوم هستند.

تور بین المللی دوچرخه سواری جلاجاه مالزی در 6 مرحله برگزار می شود که فردا در مرحله پنجم، رکابزنان مسیر 2/221 کیلومتری پکال به بنتانگ را طی خواهند کرد.