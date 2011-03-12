به گزارش خبرگزاری مهر، ژسنی در دیدار هفته گذشته مقابل بارسلونا در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا دچار آسیب دیدگی از ناحیه انگشت شد و تا شش هفته قادر به همراهی آرسنال نیست. این در حالی است که "ویتو مانونه"، دیگر دروازه بان آرسنال هم به دلیل آسیب دیدگی قادر به حضور درون دروازه تیم خود نیست و "لوکاژ فابیانسکی" هم تا پایان فصل مصدوم است. "مانوئل آلمونیا" در حال حاضر تنها دروازه بان تیم آرسنال به حساب می آید که می تواند درون دروازه حضور پیدا کند.

بر پایه گزارش ساکرنت، آرسن ونگر، سرمربی آرسنال، در گفتگو با وب سایت باشگاه اظهار داشت: ما اکنون یه یک دروازه بان باتجربه نیاز داریم که بتواند در کنار آلمونیا به بازی بپردازد چراکه تا پایان فصل، مانونه را به خدمت نخواهیم داشت. ژسنی هم تا شش هفته دور از میدان خواهند بود.