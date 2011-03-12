به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات کنفدراسیون وزنه برداری آسیا ظهر امروز پنجشنبه در هتل تاشکند ازبکستان برگزار شد که علی مرادی رئیس پیشین فدراسیون وزنه براری ایران که سابقه دبیرکلی وزنه برداری آسیا را نیز در کارنامه اش داشت با کسب 31 رای از 39 رای به عنوان دبیر کل چهار سال آینده این کنفدراسیون انتخاب شد.

به این ترتیب با انتخاب علی مرادی به عنوان دبیر کل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا و از آنجا که از هر کشور تنها یک نماینده می تواند برای انتخابات هیئت رئیسه نامزد شود، حسین رضازاده از حضور در انتخابات نایب رئیسی کناره گیری کرد.

در ادامه مراسم انتخاب اعضای کنفدراسیون وزنه برداری آسیا، محمد یوسف المناء که به عنوان رئیس فدراسیون قطر فعالیت می کند با کسب تمامی آرا به عنوان رئیس چهار سال آینده کنفدراسیون وزنه برداری آسیا انتخاب شد.

در بخش انتخابات کمیته فنی دارب ریاحی از کشورمان که قبلا عضو این کمیته بود نتوانست آراء لازم را کسب کند و این سمت را از دست داد. اما اصغر شهابی توانست ریاست کمیته پزشکی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا را مجددا برای خود حفظ کند. ضمن اینکه در این کمیته دکتر باقری نیز عضو شد. همچنین دکتر مصطفی حکمت پور نیز به عنوان عضو کمیته تحقیقات و پژوهش کنفدراسیون انتخاب شد.

در انتخابات امروز 26 نامزد برای کمیته فنی، 18 نامزد برای کمیته تحقیقات و پژوهش، 9 نامزد برای کمیته پزشکی و 7 نامزد برای حسابرسی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا رقابت کردند که در نهایت از کشورمان علی مرادی دبیرکل شد، شهابی و باقری عضو کمیته پزشکی شدند و حکمت پور به عضویت کمیته تحقیقات و پژوهش درآمد.